Διπλάσιος ΕΝΦΙΑ για τα κλειστά ακίνητα τραπεζών και funds – Ποιοι εξαιρούνται και πώς γίνεται η εκκαθάριση

Με διπλάσιο ΕΝΦΙΑ θα επιβαρυνθούν από φέτος και έως το 2028 τα κλειστά ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους τράπεζες, funds και διαχειριστές δανείων (servicers).

Από την προσαύξηση εξαιρούνται μόνο τα ακίνητα που είχαν μισθωθεί για τουλάχιστον 6 μήνες το προηγούμενο έτος από εκείνο της επιβολής του φόρου. Η ρύθμιση ενεργοποιείται κατόπιν απόφασης του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας και προβλέπει προσαύξηση κατά 100% στον κύριο φόρο ΕΝΦΙΑ που αναλογεί σε δικαιώματα επί κατοικιών, διαμερισμάτων και μονοκατοικιών τα οποία ανήκουν σε τράπεζες, funds, servicers και συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα.

Τα συγκεκριμένα ακίνητα αποτυπώνονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9, στον Πίνακα 1, στη στήλη 9 «Κατηγορία Ακινήτου», με κωδικούς 1 «Κατοικία ή Διαμέρισμα πλην μονοκατοικίας» και 2 «Μονοκατοικία»).

Για τα εν λόγω ακίνητα, η προσαύξηση επιβάλλεται στον κύριο φόρο.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδια εποπτική αρχή, υποχρεούται να παρέχει τα στοιχεία για τα ακίνητα που κατέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα, οι αγοραστές και οι διαχειριστές πιστώσεων, στην ΑΑΔΕ μετά από έγγραφο ή ηλεκτρονικό αίτημα.

Τα στοιχεία των μισθωμένων ακινήτων αντλούνται από τις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ. Ειδικά για το έτος 2026, τα στοιχεία των μισθωμένων ακινήτων για τουλάχιστον 6 μήνες εντός του 2025, δύνανται να διαβιβάζονται, έως σήμερα 2 Μαρτίου 2026, από τους υπόχρεους στην ΑΑΔΕ, με υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ, του ΑΤΑΚ και προαιρετικά του Αριθμού Καταχώρισης Μισθωτηρίου.

Ακόμα, σύμφωνα με την απόφαση:

Η προσαύξηση υπολογίζεται αυτόματα με την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

Σε περίπτωση που η φορολογική διοίκηση λάβει μεταγενέστερα πληροφορίες που δείχνουν ότι έπρεπε να επιβληθεί προσαύξηση σε κάποιο ακίνητο προχωρά σε νέα εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ, εκδίδει νέα πράξη προσδιορισμού φόρου και την κοινοποιεί στον φορολογούμενο.

Στην περίπτωση που έχει υπολογιστεί προσαύξηση στον ΕΝΦΙΑ για κάποιο ακίνητο ενώ δεν έπρεπε, ζητείται επανέλεγχος και επανεκκαθάριση του φόρου. Εάν η αίτηση γίνει δεκτή η ΑΑΔΕ εκδίδει νέα πράξη ΕΝΦΙΑ ενώ εάν απορριφθεί εκδίδεται πράξη απόρριψης, όπου αναγράφεται ο λόγος που απορρίφθηκε.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι τράπεζες διαθέτουν περίπου 8.300 ακίνητα, ενώ οι servicers άλλα 11.000. Από αυτά, τα 7.000 είναι οικιστικά, με το συνολικό κόστος του επιπλέον φόρου να υπολογίζεται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ. Η σχετική διάταξη ενεργοποιείται από φέτος και θα παραμείνει σε ισχύ έως το 2028, ενώ τα έσοδα από την εφαρμογή του μέτρου θα κατευθυνθούν σε δράσεις για την στήριξη της στεγαστικής πολιτικής.