«Καυτός» Αύγουστος για φορολογούμενους και επιχειρήσεις: Οι πληρωμές και οι προθεσμίες του μήνα

«Καυτός» θα είναι ο Αύγουστος για φορολογουμένους και επιχειρήσεις, καθώς μέσα στον μήνα λήγουν η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος, η έκτη δόση του ΕΝΦΙΑ και ορισμένες ειδικές φορολογικές προθεσμίες που δεν επαναλαμβάνονται κάθε μήνα.

Το μεγαλύτερο βάρος συγκεντρώνεται στις 31 Αυγούστου, όταν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις πρέπει να πληρώσουν ταυτόχρονα τον φόρο εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ, ενώ την ίδια ημέρα λήγουν προθεσμίες για την επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, τα τέλη μηχανημάτων έργου και τις εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηλεκτρονικά τιμολόγια έως τις 3 Αυγούστου

Η πρώτη ειδική φορολογική προθεσμία λήγει σήμερα, 3 Αυγούστου, και αφορά επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1 εκατ. ευρώ κατά το φορολογικό έτος 2023.

Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να επιλέξουν την αποκλειστική έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις αυξημένες φορολογικές εκπτώσεις που προβλέπονται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Για την υπαγωγή στο καθεστώς απαιτείται η υποβολή της σχετικής δήλωσης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ στις 31 Αυγούστου

Στις 31 Αυγούστου λήγει η προθεσμία καταβολής της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα.

Την ίδια ημέρα πρέπει να καταβληθεί και η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να πληρώσουν την έκτη μηνιαία δόση του ΕΝΦΙΑ για το 2026. Οι δόσεις του φόρου ακινήτων έχουν αρχίσει να καταβάλλονται από τον Μάρτιο, με την εξόφληση να ολοκληρώνεται στις αρχές του 2027.

Επιστροφή ΕΦΚ στο πετρέλαιο

Έως το τέλος Αυγούστου μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η προθεσμία αφορά βιομηχανικές, βιοτεχνικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς και δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα που χρησιμοποίησαν πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες λειτουργίας τους.

Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα στοιχεία και παραστατικά που αποδεικνύουν την αγορά και τη χρήση των ποσοτήτων καυσίμου για τις οποίες ζητείται η επιστροφή του φόρου.

Τέλη μηχανημάτων έργου και family offices

Στις 31 Αυγούστου λήγει επίσης η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών χρήσης μηχανημάτων έργου για το 2026.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία οι εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, τα λεγόμενα family offices, πρέπει να αποστείλουν στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις του ειδικού φορολογικού καθεστώτος.

Η διαδικασία αφορά, μεταξύ άλλων, την κάλυψη των απαιτήσεων για τις πραγματοποιούμενες δαπάνες, τον αριθμό των εργαζομένων και το είδος των υπηρεσιών που παρέχονται προς τα μέλη της οικογένειας και τις συνδεδεμένες εταιρείες.