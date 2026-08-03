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Ακριβότερα τα πράσινα επαγγελματικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος τον Αύγουστο – Δείτε όλες τις τιμές

Πιο έντονη η άνοδος που παρατηρείται σε σχέση με τα οικιακά προϊόντα
Detail of electricity bills with light bulb and coins
Φωτογραφία iStock
Χάρης Αποσπόρης
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Ανοδική τάση χαρακτήρισε τα νέα επαγγελματικά πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος που ανακοίνωσαν οι πάροχοι για τον Αύγουστο.

Σε αντίθεση με τα οικιακά τιμολόγια, όπου μεγάλοι καθετοποιημένοι παίκτες κράτησαν σταθερές τις τιμές, το ίδιο δεν συνέβη στον ίδιο βαθμό στα επαγγελματικά. Έτσι, φτάνουμε σε ένα εύρος από 17,2 έως 31,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με τις επιχειρήσεις να καλούνται να πληρώσουν περισσότερα πλέον για την κατανάλωση ρεύματος που έχουν.

Αναλυτικά οι τιμές στα επαγγελματικά για το νέο μήνα έχουν ως εξής:

Protergia Επαγγελματικό 1 Value Special: 19,9 λεπτά
Protergia Επαγγελματικό 3 Value Special: 19,9 λεπτά (19,7 διζωνική κατανάλωση)
Volton Ειδικό: 19,9 λεπτά
NRG Ειδικό (<= 25 kVA): 22,5 λεπτά NRG Ειδικό (>25 kVA): 22,5 λεπτά
ΔΕΗ Γ21: 17,2 λεπτά
Eunice: 19,1 λεπτά
Ελίν Power on! Business Green: 21,1 λεπτά
Ήρων Business S: 17,7 λεπτά
ΖΕΝΙΘ Power Business Start: 31,3 λεπτά

Τον αναλυτικό κατάλογο που δημοσιεύονται τα τιμολόγια ρεύματος μπορείτε να τον βρείτε εδώ.Ο κατάλογος ενημερώνεται σταδιακά και αναμένεται να είναι πλήρης εντός των ημερών.

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