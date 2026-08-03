Ψηφιακά τιμολόγια: «Αδειάζει η κλεψύδρα» της ΑΑΔΕ για 1,3 εκατ. επιχειρήσεις – Ποιες είναι οι δύο επιλογές

Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, προκειμένου να επιλέξουν και να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ τον τρόπο με τον οποίο θα εκδίδουν τα τιμολόγιά τους.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνεται από την 1η Οκτωβρίου 2026 στο σύνολο των υπόχρεων επιχειρήσεων, καθώς η ΑΑΔΕ έχει ήδη θέσει το νέο καθεστώς σε εφαρμογή από τις 2 Μαρτίου για όσες εμφάνισαν ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατ. ευρώ στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2023.

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Για τις μικρότερες επιχειρήσεις, η δίμηνη περίοδος έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή του λογισμικού, την επιλογή παρόχου ή την ενεργοποίηση των εφαρμογών της ΑΑΔΕ και την υποβολή της απαιτούμενης δήλωσης.

Μετά την αλλαγή, τα τιμολόγια για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων θα εκδίδονται ψηφιακά και θα διαβιβάζονται αυτόματα στο myDATA, λαμβάνοντας Μοναδικό Αριθμό Καταχώρισης.

Δωρεάν εφαρμογή ή ιδιώτης πάροχος

Οι υπόχρεοι έχουν δύο βασικές επιλογές.

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Η πρώτη είναι η χρήση πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση συνάπτει σύμβαση με έναν από τους αδειοδοτημένους παρόχους και τα παραστατικά αυθεντικοποιούνται και αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ μέσω του συστήματός του.

Η δήλωση έναρξης υποβάλλεται κατά κανόνα από τον πάροχο, ενώ η επιχείρηση ενημερώνεται στον λογαριασμό της στο myAADE και καλείται να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Εάν δεν αντιδράσει μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, η δήλωση θεωρείται αποδεκτή.

Η δεύτερη επιλογή είναι η χρήση των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp της ΑΑΔΕ. Το timologio χρησιμοποιείται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ το myDATAapp παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης παραστατικών από κινητό τηλέφωνο ή άλλη φορητή συσκευή.

Η δωρεάν λύση απευθύνεται κυρίως σε ατομικές και μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένο αριθμό συναλλαγών, οι οποίες δεν χρειάζονται πιο σύνθετες λειτουργίες εμπορικής διαχείρισης.

Επιτρέπεται, πάντως, η χρήση περισσότερων του ενός παρόχων, όπως και ο συνδυασμός παρόχου με τις εφαρμογές της ΑΑΔΕ.

Το ERP δεν αρκεί από μόνο του

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι επιχειρήσεις που σήμερα εκδίδουν τιμολόγια αποκλειστικά μέσω εμπορικού ή λογιστικού προγράμματος.

Το ERP μπορεί να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται για την εμπορική και λογιστική διαχείριση, όμως δεν αποτελεί από μόνο του αποδεκτό κανάλι έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων. Θα πρέπει να συνδεθεί με πιστοποιημένο πάροχο ή η επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τις εφαρμογές της ΑΑΔΕ.

Διαφορετικό καθεστώς ισχύει για τα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης, όπου επιτρέπεται η απευθείας διαβίβαση μέσω κατάλληλα διασυνδεδεμένου ERP.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εμφανίζει η ΑΑΔΕ, περίπου 591.000 επιχειρήσεις έχουν ήδη διαβιβάσει συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων μέσω παρόχου ή του timologio. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση ανέρχονται σε περίπου 142.000, αριθμός που δείχνει ότι μεγάλο μέρος της αγοράς δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Ποιοι κερδίζουν χρόνο

Η 1η Οκτωβρίου αποτελεί την επίσημη ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, χωρίς όμως να σημαίνει ότι όλοι θα πρέπει να εγκαταλείψουν αυτομάτως τα παλαιά συστήματα την ίδια ημέρα.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 θα επιτρέπεται η παράλληλη χρήση των προηγούμενων τρόπων έκδοσης, αλλά μόνο για όσους έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τη δήλωση έναρξης μέσω παρόχου ή τη δήλωση χρήσης του timologio, με ημερομηνία ενεργοποίησης το αργότερο την 1η Οκτωβρίου.

Όποιος δεν έχει δηλώσει εγκαίρως το κανάλι που θα χρησιμοποιεί, δεν θα καλύπτεται από τη μεταβατική περίοδο.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 η ηλεκτρονική έκδοση θα πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως, χωρίς παράλληλη χρήση χειρόγραφων τιμολογίων ή άλλου μη πιστοποιημένου τρόπου έκδοσης.

Η μη έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου αντιμετωπίζεται φορολογικά ως μη έκδοση παραστατικού και ενεργοποιεί τις κυρώσεις που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.

Παράλληλα, από τις 12 Οκτωβρίου διευρύνεται η υποχρεωτική χρήση των ψηφιακών παραστατικών διακίνησης, τα οποία θα εκδίδονται πριν από την έναρξη της μεταφοράς των εμπορευμάτων και θα φέρουν QR Code, ώστε τα στοιχεία της διακίνησης να είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.