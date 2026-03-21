e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 23 έως 27 Μαρτίου

Από σήμερα (21.3.26) ξεκινούν οι πληρωμές των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Συγκεκριμένα, από 23 έως και 27 Μαρτίου, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 2,47 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε 4.302.450 δικαιούχους.
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 26 Μαρτίου και 27 Μαρτίου, θα καταβληθούν 2,4 δισ. ευρώ σε 4.248.500 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων.
- Από τις 23 Μαρτίου έως τις 27 Μαρτίου, θα καταβληθούν 17 εκατ. ευρώ σε 850 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 2,2 εκατ. ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 100 χιλ. ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 1,7 εκατ. ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης, και
- 6 χιλ. ευρώ σε 100 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.