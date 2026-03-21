e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 23 έως 27 Μαρτίου

Συνολικά θα καταβληθούν 2,47 δισ. ευρώ σε 4.302.450 δικαιούχους
REUTERS
REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo

Από σήμερα (21.3.26) ξεκινούν οι πληρωμές των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεκριμένα, από 23 έως και 27 Μαρτίου, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 2,47 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε 4.302.450 δικαιούχους.

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 26 Μαρτίου και 27 Μαρτίου, θα καταβληθούν 2,4 δισ. ευρώ σε 4.248.500 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων.
  • Από τις 23 Μαρτίου έως τις 27 Μαρτίου, θα καταβληθούν 17 εκατ. ευρώ σε 850 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 2,2 εκατ. ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 100 χιλ. ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 1,7 εκατ. ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης, και
  • 6 χιλ. ευρώ σε 100 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Παράταση έως τις 15 Μαΐου για τις φορολογικές δηλώσεις στην έκπτωση 4% λόγω εφάπαξ εξόφλησης του φόρου
Δύο επιπλέον εβδομάδες αποκτούν οι φορολογούμενοι για να κατοχυρώσουν τη μέγιστη έκπτωση, με το βασικό χρονοδιάγραμμα των δηλώσεων και της πληρωμής να παραμένει ως έχει
Close up, business woman working at office, using calculator to calculate company finance, accounting with laptop computer on table, budget management. Doing home finance, budgeting and tax calculation
Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράθυρο ενός μήνα για διορθώσεις στοιχείων από τους φορολογούμενους πριν την αυτόματη υποβολή – Πού εντοπίζονται «παγίδες»
Ο έγκαιρος έλεγχος δεν συνδέεται μόνο με την ορθότητα των στοιχείων, αλλά και με το αποτέλεσμα που θα προκύψει για τον φορολογούμενο
Calculator and pen placed on a white office desk with financial documents and laptop. Clean modern workspace concept for accounting, finance, budgeting and business analysis
