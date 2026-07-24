ΑΑΔΕ: Ο καφές αποκάλυψε κρυμμένο τζίρο 203.000 ευρώ σε καφετέρια

Στα 748.073,27 ευρώ προσδιόρισε η ΑΑΔΕ τον πραγματικό τζίρο καφετέριας για το 2019, έναντι δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων 544.658,55 ευρώ, χρησιμοποιώντας τις ποσότητες καφέ και άλλων προϊόντων που είχε αγοράσει η επιχείρηση.

Η υπόθεση έφτασε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία απέρριψε την προσφυγή του επιχειρηματία και επικύρωσε τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου της ΑΑΔΕ στο κατάστημα καφέ. Η διαφορά μεταξύ των δηλωθέντων και των προσδιορισθέντων εσόδων ανήλθε σε 203.414,72 ευρώ, ενώ ο πρόσθετος ΦΠΑ και το σχετικό πρόστιμο διαμορφώθηκαν συνολικά σε 73.229,30 ευρώ.

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Ο έλεγχος αφορούσε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο τις υπηρεσίες καφετέριας. Σύμφωνα με τα βιβλία της, για το 2019 είχε δηλώσει έσοδα 544.658,55 ευρώ, κόστος πωληθέντων 457.339,81 ευρώ και λειτουργικά έξοδα 341.252,66 ευρώ, εμφανίζοντας τελικά ζημιές 219.088,55 ευρώ.

Μετά τον επαναπροσδιορισμό του τζίρου, οι φορολογικές ζημιές περιορίστηκαν σε 15.673,83 ευρώ, καθώς δεν αναγνωρίστηκε ποσό ζημιών 203.414,72 ευρώ.

Οι αποδείξεις που άνοιξαν τον δρόμο για τον έμμεσο έλεγχο

Η φορολογική αρχή προσέφυγε σε έμμεση τεχνική προσδιορισμού του εισοδήματος, επειδή είχε διαπιστωθεί ότι η καφετέρια είχε υποπέσει επανειλημμένα σε παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων.

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Στην απόφαση καταγράφονται πέντε διαφορετικές ημερομηνίες μέσα στο 2019 κατά τις οποίες είχε διαπιστωθεί πως ο επιχειρηματίας δεν είχε κόψει απόδειξη. Οι παραβάσεις αυτές θεωρήθηκαν επαρκής λόγος ώστε ο έλεγχος να μη βασιστεί αποκλειστικά στα έσοδα που είχαν καταχωριστεί στα βιβλία της επιχείρησης.

Η ΔΟΥ Τρικάλων επέλεξε τη μέθοδο της σχέσης της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών. Με απλά λόγια, οι ελεγκτές εξέτασαν πόσες πρώτες ύλες και πόσα έτοιμα προϊόντα είχε αγοράσει η καφετέρια, υπολόγισαν πόσα ροφήματα και προϊόντα μπορούσαν να παραχθούν ή να πωληθούν και εφάρμοσαν τις αντίστοιχες τιμές καταλόγου.

Τα στοιχεία προήλθαν από τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης, τις πληροφορίες που έδωσε ο επιχειρηματίας και τα δεδομένα της βασικής προμηθεύτριας εταιρείας.

Πώς υπολογίστηκαν οι καφέδες

Το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου που προσδιόρισε ο έλεγχος προέκυψε από τις αγορές καφέ espresso.

Η επιχείρηση είχε προμηθευτεί συνολικά 10.125.000 γραμμάρια κανονικού espresso. Ο έλεγχος αφαίρεσε φύρα 7%, με αποτέλεσμα να απομένουν 9.416.250 γραμμάρια προς κατανάλωση.

Με βάση δοσολογία 20 γραμμαρίων ανά παραγόμενο προϊόν, υπολογίστηκε ότι η συγκεκριμένη ποσότητα αντιστοιχούσε σε 470.813 καφέδες. Με μέση καθαρή τιμή πώλησης 1,45 ευρώ ανά μονάδα, τα έσοδα μόνο από αυτή την κατηγορία προσδιορίστηκαν σε 682.678,13 ευρώ.

Αντίστοιχοι υπολογισμοί έγιναν για τον καφέ espresso χωρίς καφεΐνη, τη σοκολάτα, τον στιγμιαίο καφέ, το τσάι, τους συσκευασμένους χυμούς, τα αναψυκτικά, τα κρουασάν, τις κρέμες και το ρυζόγαλο.

Για τα περισσότερα ροφήματα χρησιμοποιήθηκε φύρα 7%, ενώ για τα συσκευασμένα προϊόντα ο έλεγχος υπολόγισε απώλειες 4%. Από το σύνολο των κατηγοριών προέκυψαν ακαθάριστα έσοδα 748.073,27 ευρώ.

Τι υποστήριξε ο επιχειρηματίας

Ο επιχειρηματίας αμφισβήτησε τη δοσολογία των 20 γραμμαρίων ανά καφέ, υποστηρίζοντας ότι η πραγματική ποσότητα μπορούσε να κυμαίνεται από 17 έως 25 γραμμάρια, ανάλογα με τις προτιμήσεις των πελατών.

Η ΔΕΔ έκρινε, ωστόσο, ότι τα 20 γραμμάρια αποτελούσαν εύλογη μέση ποσότητα. Σημείωσε επίσης ότι η ίδια αναλογία είχε χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερο έλεγχο της επιχείρησης για τα φορολογικά έτη 2017 και 2018, χωρίς ο επιχειρηματίας να έχει αμφισβητήσει τότε τις σχετικές πράξεις.

Ο προσφεύγων υποστήριξε ακόμη ότι από την υπολογισμένη παραγωγή έπρεπε να αφαιρεθούν 15.438 καφέδες, οι οποίοι είχαν δοθεί δωρεάν στο προσωπικό, με την παραδοχή ότι κάθε εργαζόμενος κατανάλωνε δύο καφέδες την ημέρα.

Ζήτησε επίσης να αφαιρεθεί ποσότητα που αντιστοιχούσε σε 5.988 καφέδες, υποστηρίζοντας ότι είχε χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό των μηχανών.

Η ΔΕΔ απέρριψε και τους δύο ισχυρισμούς. Για τις πρόσθετες απώλειες έκρινε ότι δεν είχαν προσκομιστεί παραστατικά, τεχνικές προδιαγραφές ή άλλα στοιχεία που να αποδεικνύουν το ύψος τους, ενώ υπενθύμισε ότι ο έλεγχος είχε ήδη αναγνωρίσει φύρα 7%.

Για τους καφέδες που φέρεται να διατέθηκαν δωρεάν στο προσωπικό, η απόφαση επισημαίνει ότι η επιχείρηση όφειλε να έχει εκδώσει στοιχείο αυτοπαράδοσης και να αποδώσει τον ΦΠΑ που αναλογούσε. Η δωρεάν διάθεση προϊόντων, δηλαδή, δεν μπορούσε να αφαιρεθεί εκ των υστέρων από τον υπολογισμό χωρίς την προβλεπόμενη φορολογική τεκμηρίωση.

Φόρος και πρόστιμο 73.229 ευρώ

Η ΔΕΔ έκρινε ότι η μέθοδος που χρησιμοποίησε η ΔΟΥ Τρικάλων ήταν νόμιμη, επαρκώς αιτιολογημένη και κατάλληλη για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Μετά την απόρριψη της προσφυγής, διατηρήθηκε ο καταλογισμός ΦΠΑ ύψους 48.819,53 ευρώ και πρόστιμο 24.409,77 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 73.229,30 ευρώ.

Στα ποσά αυτά θα προστεθούν και οι τόκοι που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας κατά τον χρόνο της καταβολής.