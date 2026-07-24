Τέλος χρόνου για τις φορολογικές δηλώσεις 2026: Δεν προβλέπεται παράταση – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 500 ευρώ

Εκπνέει σήμερα Παρασκευή (24.7.2026) η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2025, με μερικές χιλιάδες φορολογούμενους να περιμένουν την τελευταία ημέρα να κλείσουν την εκκρεμότητα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι αμελείς φορολογούμενοι που δεν θα υποβάλλουν εμπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα από 100 ευρώ έως και 500 ευρώ, με αυτόματη επιβολή τους από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ.

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Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν ήδη υποβληθεί πάνω από 6,6 εκατομμύρια δηλώσεις από τους περίπου 6,8 εκατομμύρια υπόχρεους.

Περίπου 2,33 εκατομμύρια φορολογούμενοι, δηλαδή ένας στους τρεις, καλούνται να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ο οποίος διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2.029 ευρώ.

Μηδενικές, χωρίς δηλαδή να προκύπτει επιπλέον φόρος, είναι το 35% των δηλώσεων ενώ περίπου 1,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή φόρου, με το μέσο ποσό ανά δικαιούχοι να υπολογίζεται σε 326 ευρώ.

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Οι επιστροφές έχουν σε μεγάλο βαθμό καταβληθεί ή έχουν συμψηφιστεί αυτόματα με άλλες φορολογικές οφειλές.

Πώς και πότε πληρώνεται ο φόρος

Ο φόρος εισοδήματος που προκύπτει εξοφλείται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ενώ η τελευταία δόση καταβάλλεται έως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου.

Όσοι επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ το σύνολο της οφειλής έως το τέλος Ιουλίου δικαιούνται έκπτωση από 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Επίσης, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, δηλαδή μέχρι σήμερα, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν διορθωτική δήλωση. Αν το αμελήσουν θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο.

Πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Σημειώνεται ότι από φέτος τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις επιβάλλονται αυτόματα και όχι μετά από μήνες όπως γινόταν μέχρι χθες.

Αυτό σημαίνει ότι στη λήξη της προθεσμίας κάθε εκπρόθεσμη δήλωση θα επιβαρύνεται αυτόματα με το προβλεπόμενο πρόστιμο, χωρίς να απαιτείται επιπλέον διαδικασία.

Τα πρόστιμα διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος της δήλωσης και την κατηγορία του φορολογουμένου.