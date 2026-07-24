Έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ – Ποιες κατηγορίες το δικαιούνται και ποια είναι τα κριτήρια

Έως τις 31 Αυγούστου αναμένεται να δοθεί έκτακτο επίδομα της τάξης των 150 ευρώ ανά παιδί σε οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

Το έκτακτο επίδομα δεν αφορά όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί ανάμεσα στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, καθώς πρόκειται για συμπληρωματική καταβολή προς τους δικαιούχους που δεν είχαν περιληφθεί στην αρχική πληρωμή.

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Οι οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025 δεν έλαβαν σε αρκετές περιπτώσεις την ενίσχυση κατά την πρώτη καταβολή, καθώς το παιδί δεν μπορούσε να εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση του 2024.

Για να καταβληθούν τα 150 ευρώ έως το τέλος Αυγούστου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το παιδί θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025.

Επισημαίνεται προς τους δικαιούχους ότι χρειάζεται να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή αναγραφή του ΑΜΚΑ του παιδιού, καθώς και στην καταχώριση έγκυρου IBAN στην ΑΑΔΕ.

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Σχετικά με τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου 2026, οι γονείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα για την έκδοση ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου.

Για τη διαδικασία απαιτούνται, μεταξύ άλλων, η ληξιαρχική πράξη γέννησης και υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα ότι συναινεί στην έκδοση ΑΦΜ. Μετά την έκδοσή του θα πραγματοποιηθεί η απαραίτητη αντιστοίχιση με το ΑΜΚΑ του παιδιού, ώστε να καταβληθεί η ενίσχυση, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για το επίδομα.