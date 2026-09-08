Εκπτώσεις έως 50% στα ακτοπλοϊκά για νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς

Εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μπορούν να εξασφαλίσουν οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί, μέσω της κοινής πρωτοβουλίας των υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας.

Στην πρωτοβουλία για εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια συμμετέχουν αρκετές ακτοπλοϊκές εταιρείες, με τις σχετικές προσφορές να ισχύουν έως και τον Σεπτέμβριο του 2027.

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Οι ενδιαφερόμενοι νεοδιοριζόμενοι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τη σχετική ιστοσελίδα προκειμένου να αναζητήσουν το που δικαιούνται προσφορά.

Τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται να ταξιδεύουν με εκπτωτικά εισιτήρια είναι τα ακόλουθα:

05/09/26 – 11/09/26 – Έναρξη Σχολικού Έτους

23/12/26 – 07/01/27 – Χριστούγεννα

23/04/27 – 09/05/27 – Πάσχα

19/06/27 – 03/07/27 – Λήξη Σχολικού έτους

Οι εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι οι ακόλουθες:

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DODEKANISOS SEAWAYS: Παρέχεται έκπτωση 30% στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (στα ατομικά τους εισιτήρια μόνο), κατά τις προγραμματισμένες περιόδους του σχολικού έτους 2026-2027.

SEAJETS: Η έκπτωση ορίζεται σε ποσοστό 50% τόσο στα ατομικά επιβατικά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και στα εισιτήρια των οχημάτων τους (Ι.Χ. και δίκυκλα). Η σχετική έκπτωση έχει ήδη ενεργοποιηθεί στο σύστημα κρατήσεων της εταιρείας από την 23/08/2026 και ισχύει για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν έως και την 11/09/2026. Η παροχή εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία της SEAJETS και είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω των συνεργαζόμενων πρακτορείων έκδοσης εισιτηρίων και όχι μέσω του διαδικτυακού συστήματος κρατήσεων. Για την έκδοση και τον έλεγχο των εισιτηρίων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίζουν αντίγραφο της απόφασης πρόσληψης ή τοποθέτησής τους, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα. Η έκπτωση θα ενεργοποιείται εγκαίρως στο σύστημα κρατήσεων της εταιρείας πριν από την έναρξη κάθε περιόδου.

Levante Ferries Group: Έκπτωση 50% στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα μετακινηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2026-2027 τις προγραμματισμένες ημερομηνίες (δεν επιτρέπεται να γίνουν open ή να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετική χρονική περίοδο). Η παραπάνω έκπτωση αφορά την έκδοση εισιτηρίων των ιδίων και των οχημάτων αυτών (Ι.Χ., δίκυκλα), προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν από τα πρακτορεία της Κοινοπραξίας τα εισιτήρια με την έκπτωση.

LIVEDITTA LIMITED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΠΕ: Έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για μετακινήσεις κατά το σχολικό 2026-2027, σύμφωνα με τις προγραμματισμένες περιόδους.

Σκύρος Ναυτική Εταιρεία (Skyros Shipping Co.): Έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027. Η έκπτωση αφορά τόσο τα ατομικά εισιτήρια των εκπαιδευτικών όσο και το Ι.Χ. αυτοκίνητό τους. Η έκπτωση αφορά αποκλειστικά μη επιδοτούμενα δρομολόγια και παρέχεται στους δικαιούχους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εταιρείας.

ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. Goutos Lines: Έκπτωση 50% στους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, τόσο στα ατομικά τους εισιτήρια όσο και στα εισιτήρια των Ι.Χ. οχημάτων και δικύκλων τους.

Fast Ferries: Έκπτωση για τη μετακίνηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ενόψει της μετάβασης ή επιστροφής τους στις περιοχές μόνιμης κατοικίας τους, της τάξης του 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα εισιτήρια των οχημάτων τους (I.X. και δίκυκλα) τα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα. Η έκπτωση θα χορηγείται από τα αρμόδια κεντρικά λιμενικά γραφεία της εταιρείας.

Golden Star Ferries: Για τη μετακίνηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών παρέχεται έκπτωση 30% για ατομικά εισιτήρια και 20% για τα οχήματά τους, υπό την προϋπόθεση επαρκούς διαθεσιμότητας. Η έκπτωση αφορά τα πλοία: SUPERFERRY – ANDROS QUEEN – ANDROS KING – SUPEREXPRESS – GOLDEN PRINCESS και συγκεκριμένα τους προορισμούς ΑΝΔΡΟΣ –ΤΗΝΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΠΑΡΟΣ -ΝΑΞΟΣ – ΙΟΣ – ΘΗΡΑ ή όποιους προορισμούς εξυπηρετεί η εταιρεία εκείνη την περίοδο. Η παραλαβή και αγορά των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται από τα κεντρικά λιμενικά γραφεία στα σημεία αναχώρησης των πλοίων και κατόπιν επίδειξης της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Παιδείας περί πρόσληψης και αστυνομικής ταυτότητας στα ταξιδιωτικά γραφεία και στον έλεγχο επιβίβασης των πλοίων.

Attica Group: (Superfast Ferries, Blue Star, ANEK Lines, Hellenic Seaways). Στα εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται έκπτωση 50%, οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2026- 2027 στις παρακάτω γραμμές εσωτερικού:

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Β.Α. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΧΑΝΙΩΝ)

Μινωικές Γραμμές (Minoan Lines): Έκπτωση 50% στα ατομικά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στα οχήματά τους (Ι.Χ. και δίκυκλα), που θα διακινούνται αυστηρά και μόνο εντός των χρονικών περιόδων, όπως αυτές ορίζονται και αποστέλλονται από το αρμόδιο Υπουργείο και Αρχές, στη γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΗΛΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΜΗΛΟΣ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Η έκπτωση ισχύει για όλες τις κατηγορίες θέσεων εκτός από Lux καμπίνες, Α1/ΑΒ1.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ισχύει η παραπάνω παροχή είναι:

Η αποστολή της σχετικής επιστολής /εγκυκλίου για τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών.

Η επίδειξη της Υπουργικής Απόφασης που αναφέρει την πρόσληψή τους και της αστυνομικής ταυτότητας από τους δικαιούχους της έκπτωσης κατά την έκδοση των εισιτηρίων.

Η κράτηση των θέσεων, η έκδοση και παραλαβή των εισιτηρίων θα γίνει από τα παρακάτω πρακτορεία / λιμενικά γραφεία των Μινωικών Γραμμών, όπου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν έγκαιρα:

Πρακτορείο Κ.Γ.Ηρακελίου: 25ης Αυγούστου 17 (τηλ.: 2810-399899, 2810-229602

Πρακτορείο Πειραιά: Θερμοπυλών 6-10 Πειραιάς ( τηλ.: 210-4145744)

Πρακτορείο Λιμένος Ηρακλείου: Νέος Επιβατικός Σταθμός (τηλ.: 2810-330198)

Πρακτορείο Λιμένος Πειραιά: Πύλη Ε2 (τηλ.: 210-4080028)

Οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επιδεικνύουν τόσο κατά την έκδοση εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβασή τους το σχετικό ΦΕΚ ή υπουργική απόφαση που πιστοποιεί την τοποθέτηση και την αστυνομική ταυτότητα τους.