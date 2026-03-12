Χρηστικά

Ενεργοποιούνται άμεσα οι πρώτες μονάδες μπαταριών με τροπολογία του ΥΠΕΝ

Πρόκειται για μέρος από τα 700 MW των έργων από τους τρεις διαγωνισμούς που διενεργήθηκαν τα περασμένα έτη με στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης
Στην «πρίζα» μπαίνουν άμεσα οι πρώτες αυτόνομες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, καθώς σχετική τροπολογία συμπεριέλαβε το ΥΠΕΝ στο νομοσχέδιο για τις συμβάσεις των υδρογονανθράκων.

Να σημειώσουμε ότι αυτή τη χρονική περίοδο υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες και ολοκληρωμένες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, που απλά περιμένουν τα διαδικαστικά για να συνδεθούν στο δίκτυο και να αρχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Πρόκειται για μέρος από τα 700 MW των έργων από τους τρεις διαγωνισμούς που διενεργήθηκαν τα περασμένα έτη με στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η τροπολογία επιτρέπει τη συμμετοχή τους μέσω της εκπροσώπησης στις αγορές ηλεκτρισμού και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα μαζί με το ευρύτερο νομοσχέδιο.

Όπως τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση, οι διεθνείς συνθήκες καθιστούν επιτακτική την ηλέκτριση των μπαταριών, ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα των περικοπών ΑΠΕ και να διαμορφωθούν ομαλότερες τιμές χονδρικής.

