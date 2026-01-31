Eνίσχυση στο εισόδημα, φόροι ενοικίων και τεκμήρια: Οι φοροελαφρύνσεις που βρίσκονται στο «τραπέζι» για τη ΔΕΘ 2026

Νέες φοροελαφρύνσεις και παρεμβάσεις στήριξης του εισοδήματος με ορίζοντα το 2027 μπαίνουν στον σχεδιασμό για την επόμενη ΔΕΘ, με το οικονομικό επιτελείο να τοποθετεί τον βασικό διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο στην περιοχή των 800 έως 900 εκατ. ευρώ και να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για κινήσεις νωρίτερα, εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού κινηθεί καλύτερα από τις προβλέψεις.

Οι φοροελαφρύνσεις και οι ενισχύσεις στο εισόδημα της ΔΕΘ 2026, όπως αναφέρθηκε και κατά την διάρκεια συνέντευξης από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, θα καθοριστούν από τους αριθμούς. Το μέγεθος του πακέτου θα εξαρτηθεί από το αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την ανάπτυξη και τα δημόσια έσοδα, αλλά και από το πόσο θα αποδώσουν τα εργαλεία περιορισμού της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, που θεωρούνται ο βασικός πολλαπλασιαστής του διαθέσιμου χώρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατεύθυνση που δίνεται από το οικονομικό επιτελείο παραμένει η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος με μόνιμα μέτρα και η μείωση βαρών που επηρεάζουν την εργασία, την κατοικία και την επιχειρηματικότητα. Από αυτό προκύπτουν τέσσερα πεδία παρεμβάσεων που έχουν πέσει στο τραπέζι για τη ΔΕΘ 2026.

Στο σκέλος των ασφαλιστικών εισφορών, το βασικό σενάριο είναι μια νέα μείωση το 2027, πέρα από τη μείωση μισής μονάδας που έχει ήδη ενσωματωθεί στις προβλέψεις. Η συζήτηση στους κόλπους της κυβέρνησης συνδέει το περιθώριο μιας πρόσθετης μείωσης με το κόστος ανά μονάδα και με το πού «βρίσκεται» σήμερα το μη μισθολογικό κόστος σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Δεύτερο πεδίο είναι η φορολογία των ενοικίων. Ένα μεγαλύτερο ψαλίδι στους συντελεστές εξετάζεται υπό την προϋπόθεση ότι θα αυξηθούν τα δηλωμένα εισοδήματα από μισθώματα, με δύο μοχλούς να θεωρούνται κρίσιμοι, την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών και την πλήρη λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τρίτο μέτωπο είναι οι διορθώσεις στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι αλλαγές που συζητούνται κινούνται στη λογική των «στοχευμένων» προσαρμογών, ώστε να περιοριστούν ακραίες επιβαρύνσεις ή στρεβλώσεις που εμφανίστηκαν στην πρώτη εφαρμογή, χωρίς να αναιρεθεί ο πυρήνας της πολιτικής.

Τέταρτη δέσμη αφορά τις επιχειρήσεις. Στο τραπέζι επανέρχεται ως ενδεχόμενο, η μείωση του συντελεστή φορολογίας των νομικών προσώπων από το 22% στο 20%, μια συζήτηση που συνδέεται με το σήμα ανταγωνιστικότητας και με τη δυνατότητα χρηματοδότησης της παρέμβασης μέσα στους δημοσιονομικούς κανόνες.

Ας σημειωθεί πως ήδη αποτυπώνεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό για το 2026 η στόχευση των επόμενων παρεμβάσεων. Στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2026, για παράδειγμα, καταγράφονται παρεμβάσεις όπως μειωμένος νησιωτικός ΦΠΑ και σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε μικρούς οικισμούς, ρυθμίσεις που λειτουργούν ως «οδηγός» στοχευμένων φορολογικών ελαφρύνσεων ανά περιοχή ή κοινωνική ομάδα.

Το ζητούμενο, ωστόσο, για τη ΔΕΘ 2026 είναι πώς θα στηθεί το νέο πακέτο χωρίς να χαθεί η ισορροπία μεταξύ φοροελαφρύνσεων και δημοσιονομικής σταθερότητας. Ο ορίζοντας των 800 έως 900 εκατ. ευρώ είναι ο πυρήνας σχεδιασμού για το 2027, με την τελική κλίμακα να εξαρτάται από το πόσο γρήγορα και μετρήσιμα θα μεταφραστούν σε πρόσθετα έσοδα τα μέτρα συμμόρφωσης που τρέχουν ήδη.

Σε κάθε περίπτωση, όσο πλησιάζει το καλοκαίρι του 2026 θα πυκνώνουν οι ενδείξεις για το τι τελικά θα μπει στο καλάθι της ΔΕΘ.