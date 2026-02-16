ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Υποχρεωτική από σήμερα η αποδοχή της πρόσληψης του εργαζόμενου στο MyErgani

Μια κρίσιμη αλλαγή στην ψηφιακή αναγγελία έναρξης εργασίας ενσωματώνεται στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ορίζοντας ότι η πρόσληψη δεν αρκεί να καταχωρηθεί από τον εργοδότη, αλλά πρέπει να γίνει αποδεκτή και από την πλευρά του εργαζόμενου μέσω MyErgani, πριν ξεκινήσει να εργάζεται.

Με βάση το νέο πλαίσιο για το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το οποίο τίθεται σε λειτουργία από σήμερα (16.02.2026) η ψηφιακή αναγγελία θεωρείται ορθή με δύο εναλλακτικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι να επισυναφθεί κατά την υποβολή η φόρμα του συστήματος υπογεγραμμένη από τον εργαζόμενο, είτε ως σκαναρισμένο έγγραφο με ιδιόχειρη υπογραφή, είτε με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, είτε με ψηφιακή βεβαίωση από τον εργαζόμενο μέσω της εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Ο δεύτερος είναι η ψηφιακή αποδοχή από τον εργαζόμενο στο MyErgani μετά την υποβολή και, σε κάθε περίπτωση, πριν την ανάληψη υπηρεσίας.

Αν δεν τηρηθούν οι τυπικές προϋποθέσεις της επισύναψης, το τυπικό της υποβολής μπορεί να αποκατασταθεί και εκ των υστέρων, όταν υποβληθεί ψηφιακή δήλωση μεταβολής στοιχείων της εργασιακής σχέσης για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο με ορθό τρόπο. Αν, από την άλλη πλευρά, ο εργαζόμενος δεν κάνει την απαιτούμενη ενέργεια μέσα στην προθεσμία, η δήλωση θα αναγγέλλεται αυτόματα στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Το πλαίσιο εξειδικεύεται με υπουργική απόφαση της 13ης Φεβρουαρίου 2026. Στην ίδια ρύθμιση επαναβεβαιώνεται ότι, αν εντοπιστεί απασχόληση χωρίς ψηφιακή αναγγελία πριν την έναρξη εργασίας, εφαρμόζονται οι διοικητικές κυρώσεις αδήλωτης εργασίας, με πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά αδήλωτο εργαζόμενο.