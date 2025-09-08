Φορολογία εισοδήματος 2026: Έως 5.300 ευρώ η μείωση φόρου για πολύτεκνους μισθωτούς – Παραδείγματα

Η κυβέρνηση φέρνει από το 2026 μεταρρύθμιση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος με διπλή στόχευση, την ελάφρυνση της μεσαίας τάξης (μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες) και την ισχυρότερη στήριξη σε οικογένειες με παιδιά και στους νέους, όπως προβλέπουν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ, με το όφελος κατά περίπτωση να βγαίνει έως και 5.300 ευρώ.

Οι συντελεστές στις μεσαίες κλίμακες της φορολογίας εισοδήματος μειώνονται κατά 2 μονάδες (10.000–20.000 στο 20%, 20.000–30.000 στο 26%, 30.000–40.000 στο 34%), εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% για 40.000–60.000 ευρώ και ο ανώτατος 44% παραμένει για το τμήμα άνω των 60.000 ευρώ. Στην ρύθμιση ενσωματώνεται και μια δημογραφική διάσταση με επιπλέον πριμ σε οικογένειες με παιδιά. Στο εύρος 10.000–20.000 ευρώ ο συντελεστής γίνεται 20% για όσους δεν έχουν παιδιά, 18% με ένα παιδί, 16% με δύο, 9% με τρία και 0% για τέσσερα ή περισσότερα. Στην κλίμακα 20.000–30.000 ευρώ ο συντελεστής μειώνεται κατά 2 μονάδες ανά παιδί (26%, 24%, 22%, 20%, 18%). Τα κλιμάκια 30.000–40.000, 40.000–60.000 και άνω των 60.000 είναι ίδια για όλους (34%, 39%, 44%). Με βάση τα παραπάνω, μια περίπτωση μισθωτού με εισόδημα 60.000 ευρώ και 4 παιδιά, οδηγεί σε μείωση φόρου κατ’ έτος που φτάνει στα 5.300 ευρώ!

Ειδικό καθεστώς προβλέπεται και για τους νέους. Έως 25 ετών, οι συντελεστές μηδενίζονται στο εύρος 0–20.000 ευρώ. Για ηλικίες 26–30 ετών, ο συντελεστής 10.000–20.000 ευρώ περιορίζεται στο 9% (το 0–10.000 παραμένει 9%), ενώ οι υπόλοιπες κλίμακες είναι ίδια με των άνω των 30.

Η εφαρμογή ξεκινά με την παρακράτηση Ιανουαρίου 2026 για μισθωτούς και συνταξιούχους, ενώ οι ατομικές επιχειρήσεις/αγρότες θα δουν την ωφέλεια με τις δηλώσεις του 2027. Εκτιμάται ότι ωφελούνται περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι.

Ας σημειωθεί πως το έμμεσο αφορολόγητο επίσης ανεβαίνει. Ενδεικτικά, για άνω των 30 ετών διαμορφώνεται περί τις 8.633 ευρώ χωρίς παιδιά, 10.000 με ένα παιδί, 11.375 με δύο, 14.364 με τρία και 27.100 με τέσσερα παιδιά, ενώ για έως 25 ετών το όριο φτάνει στις 22.200 ευρώ χωρίς παιδιά, κάτι που εξηγεί γιατί μηδενίζεται πρακτικά ο φόρος έως τις 20.000 ευρώ στους έως 25.

Ακολουθούν παραδείγματα για το πώς διαμορφώνεται πλέον ο φόρος και ποιο είναι το όφελος ανά περίπτωση:

Άνω των 30 ετών, χωρίς παιδιά

Εισόδημα 20.000 ευρώ: φόρος πριν 2.483 ευρώ, μετά 2.283 ευρώ. Όφελος 200 ευρώ.

Εισόδημα 30.000 ευρώ: φόρος πριν 5.483 ευρώ, μετά 5.083 ευρώ. Όφελος 400 ευρώ.

Εισόδημα 50.000 ευρώ: φόρος πριν 13.883 ευρώ, μετά 12.783 ευρώ. Όφελος 1.100 ευρώ.

Άνω των 30 ετών, ένα παιδί

Εισόδημα 20.000 ευρώ: φόρος πριν 2.360 ευρώ, μετά 1.960 ευρώ. Όφελος 400 ευρώ.

Εισόδημα 35.000 ευρώ: φόρος πριν 7.260 ευρώ, μετά 6.360 ευρώ. Όφελος 900 ευρώ.

Εισόδημα 50.000 ευρώ: φόρος πριν 13.760 ευρώ, μετά 12.260 ευρώ. Όφελος 1.500 ευρώ.

Άνω των 30 ετών, δύο παιδιά

Εισόδημα 25.000 ευρώ: φόρος πριν 3.640 ευρώ, μετά 2.740 ευρώ. Όφελος 900 ευρώ.

Εισόδημα 30.000 ευρώ: φόρος πριν 5.140 ευρώ, μετά 3.940 ευρώ. Όφελος 1.200 ευρώ.

Εισόδημα 60.000 ευρώ: φόρος πριν 18.140 ευρώ, μετά 15.740 ευρώ. Όφελος 2.400 ευρώ.

Άνω των 30 ετών, τρία παιδιά

Εισόδημα 20.000 ευρώ: φόρος πριν 1.920 ευρώ, μετά 620 ευρώ. Όφελος 1.300 ευρώ.

Εισόδημα 35.000 ευρώ: φόρος πριν 6.820 ευρώ, μετά 4.620 ευρώ. Όφελος 2.200 ευρώ.

Εισόδημα 50.000 ευρώ: φόρος πριν 13.320 ευρώ, μετά 10.520 ευρώ. Όφελος 2.800 ευρώ.

Άνω των 30 ετών, τέσσερα παιδιά

Εισόδημα 20.000 ευρώ: φόρος πριν 1.680 ευρώ, μετά 0 ευρώ (μηδενισμός έως 20.000). Όφελος 1.680 ευρώ.

Εισόδημα 30.000 ευρώ: φόρος πριν 4.680 ευρώ, μετά 580 ευρώ. Όφελος 4.100 ευρώ.

Εισόδημα 60.000 ευρώ: φόρος πριν 17.680 ευρώ, μετά 12.380 ευρώ. Όφελος 5.300 ευρώ.

Νέοι 26–30 ετών, χωρίς παιδιά

Εισόδημα 20.000 ευρώ: φόρος πριν 2.483 ευρώ, μετά 1.183 ευρώ (9% στο 10–20.000). Όφελος 1.300 ευρώ.

Εισόδημα 30.000 ευρώ: φόρος πριν 5.483 ευρώ, μετά 3.983 ευρώ. Όφελος 1.500 ευρώ.

Εισόδημα 50.000 ευρώ: φόρος πριν 13.883 ευρώ, μετά 11.683 ευρώ. Όφελος 2.200 ευρώ.

Νέοι 26–30 ετών, με παιδιά

Με 1 παιδί, εισόδημα 20.000 ευρώ: φόρος πριν 2.360 ευρώ, μετά 1.060 ευρώ. Όφελος 1.300 ευρώ.

Με 1 παιδί, εισόδημα 35.000 ευρώ: φόρος πριν 7.260 ευρώ, μετά 5.460 ευρώ. Όφελος 1.800 ευρώ.

Με 2 παιδιά, εισόδημα 25.000 ευρώ: φόρος πριν 3.640 ευρώ, μετά 2.040 ευρώ. Όφελος 1.600 ευρώ

Νέοι έως 25 ετών, χωρίς παιδιά

Εισόδημα 15.000 ευρώ: φόρος πριν 1.283 ευρώ, μετά 0 ευρώ. Όφελος 1.283 ευρώ.

Εισόδημα 20.000 ευρώ: φόρος πριν 2.483 ευρώ, μετά 0 ευρώ. Όφελος 2.483 ευρώ.

Εισόδημα 30.000 ευρώ: φόρος πριν 5.483 ευρώ, μετά 2.183 ευρώ. Όφελος 3.300 ευρώ.

Το συμπέρασμα είναι πως το οριζόντιο -2% στα 10.000–40.000 ευρώ αποδίδει μικρές μεν αλλά καθολικές ελαφρύνσεις για όσους δεν έχουν παιδιά, ενώ η στοχευμένη πριμοδότηση ενισχύει αισθητά τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες και τους έως 30 ετών.