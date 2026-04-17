Φορολογικές δηλώσεις 2026: Η ΑΑΔΕ οριστικοποίησε τις αυτοματοποιημένες υποβολές για 1 εκατ. φυσικά πρόσωπα

Στην οριστικοποίηση 889.036 προεκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων, 149.460 (+20,2%) περισσότερες από πέρυσι, που αφορούν συνολικά σε 999.523 φυσικά πρόσωπα, 163.757 (+19,6%) περισσότερα σε σχέση με το 2025, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ολοκληρώνοντας τη διαδικασία αυτοματοποιημένης υποβολής.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν την προεκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση που υποβλήθηκε αυτόματα στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ, myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3) > Είσοδος στην Εφαρμογή, επιλέγοντας ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2026, με χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNET. Επίσης, μέσα από το myAADEapp, στην ενότητα Εισόδημα του myWallet, μπορούν να κατεβάσουν τη Δήλωση και το Εκκαθαριστικό τους, επιλέγοντας το έτος 2026.

Στην περίπτωση που τα στοιχεία, βάσει των οποίων οριστικοποιήθηκαν οι προεκκαθαρισμένες δηλώσεις, είναι ανακριβή ή ελλιπή:

Οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για να τροποποιήσουν ή/και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία.

Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις, καθώς επέχει θέση αρχικής δήλωσης, εφόσον υποβληθεί μέχρι και την Τετάρτη 15/7/2026.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ο φόρος που έχει προσδιοριστεί μέσω της αυτόματης οριστικοποίησης δεν συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με τυχόν χρηματικές απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου, πριν από τη λήξη της γενικής προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (15/7/2026).

Η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2025 συνεχίζεται απρόσκοπτα και μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί συνολικά 2.283.103 δηλώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: