Fuel pass 2026: Πότε θα δοθεί η ψηφιακή κάρτα καυσίμων και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την επιδότηση

Το fuel pass, δηλαδή η ψηφιακή κάρτα επιδότησης καυσίμων, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο επόμενο διάστημα σε πρατήρια, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί, αποτελεί τη ναυαρχίδα των μέτρων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Θα χαρακτηρίζεται από διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, όπως εξήγησαν Κυριάκος Πιερρακάκης και Θάνος Πετραλιάς κατά την εξειδίκευση των μέτρων δίνοντας έμφαση στο fuel pass ως ένα μέτρο που θα ανακουφίσει νοικοκυριά και οικογένειες με παιδιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στόχος είναι η πλατφόρμα για το Fuel Pass να ανοίξει εντός ερχόμενης εβδομάδας και να δοθεί επιδότηση πριν τα μέσα του μηνός», όπως ανέφερε ο Θάνος Πετραλιάς. Θα καλύπτει αυξημένο κόστος κατανάλωσης καυσίμων δύο μηνών, Απριλίου και Μαΐου, τόσο για αμόλυβδη όσο και για πετρέλαιο κίνησης. Το κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 130 εκατ. ευρώ.

Η ενίσχυση για αυτοκίνητο στην ηπειρωτική Ελλάδα φτάνει στα 50 ευρώ για το δίμηνο με χρήση ψηφιακής κάρτας ή στα 40 ευρώ χωρίς κάρτα. Για νησιωτική περιοχή το ποσό ανεβαίνει στα 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και στα 50 ευρώ χωρίς αυτή. Για μοτοσυκλέτες, η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα 35 ευρώ στη νησιωτική με κάρτα, ή στα 25 και 30 ευρώ αντίστοιχα χωρίς κάρτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για να λάβει την ενίσχυση ο δικαιούχος θα πρέπει να δηλώσει το όχημα σε πλατφόρμα στο gov.gr. Προϋπόθεση είναι να έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας ή σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης, ενώ κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα και κάθε όχημα μόνο έναν δικαιούχο.

Επιπλέον, το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές από τέλη κυκλοφορίας.