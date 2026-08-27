Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Ποιες επιχειρήσεις μπαίνουν υποχρεωτικά από 1η Οκτωβρίου

Νέα δεδομένα φέρνει για χιλιάδες επιχειρήσεις η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από την 1η Οκτωβρίου 2026, με την ΑΑΔΕ να υπενθυμίζει στους φορολογούμενους τις νέες υποχρεώσεις τους.

Με ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται τις τελευταίες ημέρες, η ΑΑΔΕ ενημερώνει τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στη δεύτερη και τελευταία περίοδο εφαρμογής του μέτρου, επισημαίνοντας παράλληλα τις προθεσμίες αλλά και τις κυρώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

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Ποιες επιχειρήσεις αφορά η ηλεκτρονική τιμολόγηση

Από την 1η Οκτωβρίου 2026 υποχρεούνται να εφαρμόσουν ηλεκτρονική τιμολόγηση οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως και 1 εκατ. ευρώ, με βάση τη δήλωση που υπέβαλαν για το φορολογικό έτος που άρχισε εντός του 2023.

Η υποχρέωση αφορά:

τις συναλλαγές χονδρικής (B2B) που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδας

τις συναλλαγές B2B με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

τις συναλλαγές με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (B2G), για τις οποίες δεν υπάρχει ήδη υποχρέωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης βάσει ειδικότερων διατάξεων.

Οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατ. ευρώ έχουν ήδη ενταχθεί στο νέο καθεστώς από τις 2 Μαρτίου 2026.

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Έως τις 12 Οκτωβρίου η δήλωση στο myDATA

Παρά την έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής τον Οκτώβριο, προβλέπεται περίοδος σταδιακής συμμόρφωσης από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Κατά το διάστημα αυτό επιτρέπεται η παράλληλη χρήση των υφιστάμενων τρόπων έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών.

Βασική προϋπόθεση είναι η υποβολή της σχετικής δήλωσης στο myDATA, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ως ημερομηνία έναρξης χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης το αργότερο η 1η Οκτωβρίου 2026.

Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί εμπρόθεσμα έως τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης μπορεί να επιφέρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή πληροφοριακής δήλωσης.

Οι δύο τρόποι έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια εκδίδονται αποκλειστικά με δύο τρόπους.

Μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης : Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

: Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων. Μέσω των δωρεάν εφαρμογών της ΑΑΔΕ: Η έκδοση μπορεί να γίνεται μέσω της εφαρμογής timologio και της εφαρμογής για κινητές συσκευές myDATAapp. Οι εφαρμογές επιτρέπουν την ψηφιακή έκδοση των παραστατικών και την ταυτόχρονη διαβίβασή τους στην πλατφόρμα myDATA.

Υποχρεωτική η αποδοχή ηλεκτρονικών τιμολογίων

Η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που εκδίδουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια.

Η αποδοχή ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους λήπτες είναι υποχρεωτική από τις 2 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.

Τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τις επιχειρήσεις, καθώς η έκδοση τιμολογίου με τρόπο που δεν προβλέπεται από το νέο πλαίσιο θεωρείται μη έκδοση και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά πρόστιμα.

Για παραστατικά που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, το πρόστιμο για μη έκδοση ανέρχεται σε 50% του ΦΠΑ που θα προέκυπτε από το παραστατικό.

Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από:

250 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για υπόχρεους σε απλογραφικό λογιστικό σύστημα

500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για υπόχρεους σε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο αυξάνεται στο 100% του φόρου, με ελάχιστα ποσά τα 500 ευρώ και 1.000 ευρώ αντίστοιχα.

Σε νέα υποτροπή, το πρόστιμο φτάνει στο 200% του φόρου, με ελάχιστα ποσά 1.000 ευρώ για απλογραφικά και 2.000 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία.

Παράλληλα, προβλέπεται πρόσθετο πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για απλογραφικό και 1.000 ευρώ για διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Για τη μη υποβολή ή την ανακριβή υποβολή στοιχείων σχετικά με τις σχετικές υποχρεώσεις προβλέπεται, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, πρόστιμο 2.500 ευρώ.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης έως τον Μάρτιο

Παρά την προγραμματισμένη έναρξη του μέτρου την 1η Οκτωβρίου 2026, στην αγορά παραμένει το αίτημα για παράταση.

Δεν αποκλείεται, επομένως, να μετατεθεί η πλήρης εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την 1η Μαρτίου 2027, εφόσον γίνει αποδεκτό το σχετικό αίτημα των επιχειρήσεων.

Η υποχρέωση καθορίζεται με την Α.1128/2025 Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.