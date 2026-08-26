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Η ΑΑΔΕ μεγαλώνει τη «δεξαμενή» για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – Ποιοι εντάσσονται

Η απόφαση της ΑΑΔΕ αφορά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις ενισχύσεις του 2026
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
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Η ΑΑΔΕ διευρύνει τις κατηγορίες επαγγελματιών που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό παραγωγών στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2026, προσθέτοντας γεωπόνους και πιστοποιημένους γεωτεχνικούς σε όσους δικαιούνται ενισχύσεις.

Η απόφαση της ΑΑΔΕ αφορά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις ενισχύσεις του 2026 και καθορίζει το πλαίσιο για τη συμμετοχή των πιστοποιημένων φορέων που μπορούν να εξυπηρετούν τους παραγωγούς.

Όπως επισημαίνεται από την ΑΑΔΕ, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1171/20-8-2026), διευρύνονται οι επαγγελματικοί κλάδοι που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό των παραγωγών στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το 2026.

Σύμφωνα με την απόφαση, στις επιλέξιμες κατηγορίες πιστοποιημένων φορέων εντάσσονται πλέον και οι γεωπόνοι, καθώς και οι γεωτεχνικοί που είναι εγγεγραμμένοι στην Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών (ΠΕΠΤΕΓ).

Η αλλαγή αυτή δίνει στους παραγωγούς περισσότερες δυνατότητες για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, καθώς μπορούν πλέον να απευθυνθούν σε ένα μεγαλύτερο δίκτυο επαγγελματιών για την εξυπηρέτησή τους. Παράλληλα, διευρύνονται οι κατηγορίες των πιστοποιημένων φορέων που μπορούν να αναλάβουν τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για λογαριασμό τους.

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