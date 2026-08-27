Ληξιπρόθεσμες οφειλές ρεύματος: Πότε μπλοκάρει η αλλαγή προμηθευτή, τί προβλέπει η απόφαση για τον «ενεργειακό τουρισμό»

Αλλαγές στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας φέρνει νέα υπουργική απόφαση, που αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και το λεγόμενο «ενεργειακό τουρισμό». Στόχος είναι η συγκράτηση των οφειλών στο ηλεκτρικό ρεύμα, που πέρυσι είχαν διαστάσεις που ξεπερνούσαν τα 3 δισ. ευρώ και αφορούν κυρίως πρώην πελάτες.

Στο επίκεντρο τίθεται πλέον η σήμανση του πελάτη που έχει οφειλές στο ηλεκτρικό ρεύμα εντός του πληροφοριακού συστήματος του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να μπορεί ο προμηθευτής να αρνηθεί συμβόλαιο μαζί του.

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Το νέο πλαίσιο ορίζει ότι μπλοκάρεται αυτομάτως το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή όταν υπάρχουν τρεις σημάνσεις κατά την τελευταία διετία, δηλαδή αν ο καταναλωτής έχει «φεσώσει» ήδη τρεις προμηθευτές.

Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο σημάνσεις, τότε ο νέος προμηθευτής διατηρεί και πάλι το δικαίωμα να αρνηθεί να εκπροσωπήσει τον πελάτη, αν και αυτό δεν ισχύει αυτομάτως όπως στην πρώτη περίπτωση. Δηλαδή, ο καταναλωτής θα μπορεί να εξαντλήσει κάθε περιθώριο στην αγορά για να εκπροσωπηθεί.

Εάν ο πελάτης που έχει οφειλές δεν μπορέσει να βρει καμία εταιρεία για συμβόλαιο, τότε θα οδηγηθεί αναγκαστικά στον προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας.

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Σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται η έγκαιρη επικοινωνία και η παροχή διακανονισμού εκ μέρους των εταιρειών προς τον πελάτη που χρωστάει, ώστε να μην χρειάζεται να ενεργοποιηθούν απαραιτήτως οι παραπάνω διατάξεις.

Ένα σημαντικό ερώτημα σχετικά με αυτό το νέο πλαίσιο είναι κατά πόσο παραβιάζει το δικαίωμα ελευθερίας μετακίνησης του καταναλωτή, όπως ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Στο παρελθόν, το ΣτΕ είχε εκδώσει απόφαση με την οποία απαγόρευε αντίστοιχο μέτρο της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας. Εντούτοις, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το ΣτΕ δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο εφόσον υπάρχουν αναλογικά κριτήρια και προάγεται το δημόσιο συμφέρον. Το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι εμφανές, αφού από τον ενεργειακό τουρισμό πλήττονται οι συνεπείς καταναλωτές.

Κατ’ επέκταση, στο ΥΠΕΝ πιθανώς θεωρούν ότι η ρύθμιση είναι θωρακισμένη νομικά και δεν θα γίνει αντικείμενο νέας δικαστικής διαμάχης, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.