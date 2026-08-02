Υπερωρίες και τουρισμός – Τι προβλέπεται από το νόμο για εργαζόμενους και εργοδότες

Η κορύφωση της τουριστικής περιόδου αυξάνει σημαντικά τις ανάγκες σε προσωπικό για ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, μπαρ, επιχειρήσεις catering και τουριστικά γραφεία, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται οι περιπτώσεις παράτασης του ημερήσιου ωραρίου και η καταβολή των υπερωριών γίνεται κάποιες φορές ζητούμενο

Η αυξημένη ζήτηση της τουριστικής περιόδους, δεν μεταβάλλει το πλαίσιο της εργατικής νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις απέναντι στο προσωπικό, καθώς κάθε επιπλέον ώρα εργασίας πρέπει να δηλώνεται ως υπερωρία και να αμείβεται σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία.

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Στην πράξη, η μεγαλύτερη απόκλιση εντοπίζεται συχνά ανάμεσα στο δηλωμένο και στο πραγματικό ωράριο. Εργαζόμενοι παραμένουν στον χώρο εργασίας μετά τη λήξη της βάρδιας για το κλείσιμο του ταμείου, την εξυπηρέτηση πελατών, τον καθαρισμό, την προετοιμασία της επόμενης ημέρας ή την παράδοση της βάρδιας.

Ο χρόνος αυτός θεωρείται κανονικός χρόνος εργασίας όταν παρέχεται για τις ανάγκες της επιχείρησης και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως άτυπη ή εθελοντική απασχόληση.

Οι αυξημένες αφίξεις επισκεπτών, η υψηλή πληρότητα των καταλυμάτων και η εντατική λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης οδηγούν συχνά σε επέκταση του ωραρίου εργασίας. Ωστόσο, κάθε επιπλέον απασχόληση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η εργατική νομοθεσία, τόσο ως προς τη δήλωσή της όσο και ως προς την αμοιβή της.

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Τι προβλέπει ο νόμος

Η υπερεργασία και οι υπερωρίες συνοδεύονται από συγκεκριμένες προσαυξήσεις στις αποδοχές. Στο πενθήμερο, η εργασία από την 41η έως και την 45η ώρα εβδομαδιαίως θεωρείται, κατά κανόνα, υπερεργασία και αμείβεται με προσαύξηση 20%, ενώ στο εξαήμερο το αντίστοιχο όριο φθάνει έως τις 48 ώρες. Η απασχόληση πέραν αυτών των ορίων χαρακτηρίζεται υπερωριακή και, όταν τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες, αμείβεται με προσαύξηση 40%.

Παρά τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περιόδου, οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, επιχειρήσεις εστίασης, μπαρ, υπηρεσίες catering και τουριστικά γραφεία καλύπτονται από το ίδιο εργασιακό πλαίσιο που εφαρμόζεται στο σύνολο της αγοράς εργασίας. Η εποχική ή ορισμένου χρόνου σύμβαση δεν αναιρεί τις υποχρεώσεις των εργοδοτών ως προς τη δήλωση του χρόνου απασχόλησης, την καταβολή των νόμιμων αποδοχών και των προβλεπόμενων προσαυξήσεων για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας.

Πώς καταγράφεται ο χρόνος εργασίας

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας λειτουργεί ως βασικός μηχανισμός καταγραφής της πραγματικής απασχόλησης στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο σύστημα. Η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης πρέπει να ανταποκρίνεται στον πραγματικό χρόνο εργασίας, χωρίς να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ της καταγραφής και της πραγματικής παραμονής του εργαζομένου στον χώρο εργασίας.

Η σημασία της Ψηφιακής Κάρτας

Οι εργαζόμενοι καλούνται να ελέγχουν ότι οι ώρες που καταγράφονται στην Ψηφιακή Κάρτα, στο πρόγραμμα εργασίας και στη μισθοδοσία συμπίπτουν με τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να δηλώνουν εγκαίρως τις αλλαγές στο ωράριο και να καταβάλλουν όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις για υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, καθώς και για απασχόληση τις Κυριακές και τις αργίες.

Τα δικαιώματα δεν αναστέλλονται

Η αυξημένη ένταση της τουριστικής περιόδου δεν μεταβάλλει τις διατάξεις για τον χρόνο ανάπαυσης. Οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να δικαιούνται τις προβλεπόμενες ώρες ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ενώ η συνεχόμενη εργασία χωρίς τα νόμιμα διαλείμματα ή ρεπό δεν προβλέπεται από το ισχύον εργασιακό πλαίσιο.