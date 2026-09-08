Καταπατημένα δημοσίου: Παράταση ενός έτους για εξαγορά από ιδιώτες

Έως τις 11 Σεπτεμβρίου του 2027 θα ισχύει η προθεσμία για εξαγορά καταπατημένων ακινήτων του Δημοσίου, δίνοντας επί της ουσίας παράταση ενός έτους για όσους έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την ευκαιρία.

Την απόφαση για παράταση στη δυνατότητα που έχει κάποιος για εξαγορά καταπατημένων κτηρίων από το Δημόσιο πήρε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

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Σημειώνεται ότι πολλοί ιδιώτες έχοντας δηλώσει τις εκτάσεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο προτιμούν να τις διεκδικήσουν δικαστικά θεωρώντας το κόστος χαμηλότερο από το να προχωρήσουν σε εξαγορά.

Η διαδικασία

Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχουν ήδη υποβληθεί αιτήματα για νέα παράταση της προθεσμίας εξαγοράς των καταπατημένων εκτάσεων ενώ δεν λείπουν και οι προτάσεις για απλοποίηση της διαδικασίας για την οποία απαιτείται:

Είσοδος των αιτούντων στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (aeda.apps.gov.gr) με τη χρήση κωδικών Τaxisnet

Παράβολο 300 ευρώ, το οποίο συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς ή επιστρέφεται, εφόσον η αίτηση απορριφθεί

Τοπογραφικό διάγραμμα του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου με συνημμένη δήλωση μηχανικού

Φύλλο προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας οικοπέδου ή γηπέδου

Βεβαίωση όρων δόμησης της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης

Οικοδομική άδεια, εφόσον υπάρχει

Τίτλοι από τους οποίους προκύπτει η κατοχή και συνοδευτικό σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνεται η κατοχή

Υπεύθυνη δήλωση για την έκταση των προς εξαγορά δημοσίων ακινήτων

Έγγραφο για τη χρήση του δημοσίου ακινήτου

Αντίγραφο του εντύπου Ε1 και Ε9.

Οι προϋποθέσεις

Βασική προϋπόθεση του δικαιώματος υποβολής αίτησης εξαγοράς είναι η κατοχή για 30 τουλάχιστον έτη με τίτλο, για 40 τουλάχιστον έτη χωρίς τίτλο, εφόσον ο αιτών χρησιμοποιεί το ακίνητο ως την κύρια κατοικία του ή ως βοηθητικό χώρο αυτής ή για να ασκεί τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική, εμπορική ή αγροτική δραστηριότητα. Εκτός αυτού, το ακίνητο θα πρέπει να έχει δηλωθεί στο έντυπο «Ε9» για τα 5 τουλάχιστον έτη που προηγούνται της αίτησης.