Χρηστικά

Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα – Όφελος για 500.000 φορολογούμενους

Για τους επαγγελματίες μικρών οικισμών προβλέπεται χαμηλότερη τεκμαρτή βάση και προσαρμογές στα κριτήρια
Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα – Όφελος για 500.000 φορολογούμενους

Τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους, καθώς και τη διεύρυνση ευνοϊκών κριτηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, ανακοίνωσε σήμερα (06.09.2025) από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η παρέμβαση στοχεύει να περιορίσει τις φορολογικές «παγίδες» για όσους φορολογούμενους εμφανίζουν χαμηλό πραγματικό εισόδημα αλλά επιβαρύνονται από τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και Ι.Χ., ευθυγραμμίζοντας το σύστημα με τους ηλεκτρονικούς ελέγχους.

Για τους επαγγελματίες μικρών οικισμών προβλέπεται χαμηλότερη τεκμαρτή βάση και προσαρμογές στα κριτήρια, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι τοπικές εισοδηματικές συνθήκες και το κόστος δραστηριότητας. Οι παράμετροι εφαρμογής θα αποσαφηνιστούν από το ΥΠΟΙΚ τη Δευτέρα (08.09.2025).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Ακρίβεια χωρίς ορατό τέλος: Μετά το 2026 η αποκλιμάκωση του ρυθμού ανόδου - Kαμία σταθεροποίηση στον ορίζοντα
Η Εθνική Τράπεζα αναφέρει πως η έντονα ανοδική τάση των τιμών ενοικίων κατοικιών, οι οποίες με βάση το σχετικό υποδείκτη του ΕνΔΤΚ αυξήθηκαν κατά 10,4% ετησίως στο εξάμηνο από 5,1% το 2024
Ακίνητα στην Αθήνα
Newsit logo
Newsit logo