Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα – Όφελος για 500.000 φορολογούμενους

Τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους, καθώς και τη διεύρυνση ευνοϊκών κριτηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, ανακοίνωσε σήμερα (06.09.2025) από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η παρέμβαση στοχεύει να περιορίσει τις φορολογικές «παγίδες» για όσους φορολογούμενους εμφανίζουν χαμηλό πραγματικό εισόδημα αλλά επιβαρύνονται από τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και Ι.Χ., ευθυγραμμίζοντας το σύστημα με τους ηλεκτρονικούς ελέγχους.

Για τους επαγγελματίες μικρών οικισμών προβλέπεται χαμηλότερη τεκμαρτή βάση και προσαρμογές στα κριτήρια, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι τοπικές εισοδηματικές συνθήκες και το κόστος δραστηριότητας. Οι παράμετροι εφαρμογής θα αποσαφηνιστούν από το ΥΠΟΙΚ τη Δευτέρα (08.09.2025).