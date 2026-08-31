Μειώσεις τιμών 9,5% μεσοσταθμικά σε 1.740 προϊόντα από κρέας και ζυμαρικά μέχρι βρεφικές τροφές και σχολικά

«Είμαστε μαζί με τους πολίτες, δίπλα στους πολίτες» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας για τις μειώσεις τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς προϊόντων με μείωση που μεσοσταθμικά φτάνει στο 9,5%.

Όπως αναφέρθηκε από τον Τάκη Θεοδωρικάκο και την πρόεδρο και διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη, πάνω από 1.700 επώνυμοι κωδικοί προϊόντων από το καλάθι του νοικοκυριού διατίθενται από σήμερα στα ράφια των σούπερ μάρκετ με μειωμένες τιμές κατά μέσο όρο 9%, με τη μείωση στο κρέας να φτάνει μεσοσταθμικά το 7,5%.

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Επιπλέον οι καταναλωτές θα μπορούν να βρούν 405 σχολιά είδη με μειωμένες τιμές κατά μέσο όρο 12%, στα σούπερ μάρκετ και σε τρεις αλυσίδες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία και ειδικότερα Μουστάκας, Max Stores και Ζαχαριάς.

Ειδικότερα, μέχρι σήμερα, η Πρωτοβουλία έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων, με μέσο όρο μείωσης 9,5%.

Συγκεκριμένα, συμμετέχουν:

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875 επώνυμοι κωδικοί, με μέση μείωση τιμής 6,6%, που με τη συνεισφορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ φτάνει περίπου έως το 9% κατά μέσο όρο.

405 σχολικά είδη, με μέση μείωση τιμής 12%.

360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμής 8%.

Και 100 κωδικοί κρέατος, με μέση μείωση τιμής 7,5%.

Συμμετέχουν ήδη πάνω από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

Η πρωτοβουλία είναι σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα (31.8.2026), καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα προϊόντων -από κρέας και γάλα μέχρι βρεφικές τροφές ζυμαρικά αλλά και σχολικά- και θα είναι σε ισχύ έως το τέλος του έτους.

Όπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που αφορά βασικά προϊόντα για το τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας, αλλά και σχολικά είδη ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Στόχος είναι η στήριξη των νοικοκυριών και συνολικά όλης της κοινωνίας σε μια περίοδο διαρκούς αβεβαιότητας σε όλο τον πλανήτη.

O Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε σχετικά: «Η εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών, σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη ενόψει της νέας περιόδου, δίνει μία ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης τιμής το 9,5%, είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Με μέτρα όπως η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων που δημιουργούν νέες καλύτερες θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς, κάτι που είναι και το πιο σημαντικό…».

Η Πρωτοβουλία θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026, είτε με τους ίδιους είτε με νέους κωδικούς, με στόχο οι μειώσεις να αποκτήσουν διάρκεια, συνέχεια και πραγματικό αντίκτυπο στο καλάθι του νοικοκυριού.

Η σήμανση στο ράφι

Η νέα τιμή θα είναι εύκολα αντιληπτή από τον καταναλωτή, καθώς τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια των καταστημάτων, ώστε να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα.

Παράλληλα, οι καταναλωτές θα ενημερώνονται ψηφιακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «PosoKanei».

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναγραφή του εύρους της μείωσης στα επώνυμα προϊόντα. Κι αυτό διότι -όπως αναφέρθηκε- η τελική τιμή που θα συναντά ο καταναλωτής μπορεί να διαφέρει από αλυσίδα σε αλυσίδα, ανάλογα με τις πρόσθετες εκπτώσεις ή προσφορές που εφαρμόζει κάθε σούπερ μάρκετ.

Όσες επιχειρήσεις έχουν δεσμευθεί για δίμηνη συμμετοχή έχουν συμφωνήσει ότι στο επόμενο δίμηνο θα προσθέσουν και νέους κωδικούς.