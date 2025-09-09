Μέχρι 6.500 ευρώ όφελος από τη μείωση φορολογίας εισοδήματος και ενοικίων – Τι προβλέπουν οι μεταρρυθμίσεις της ΔΕΘ

Είναι γενική παραδοχή πως οι φετινές εξαγγελίες της ΔΕΘ έχουν μια έντονη δημογραφική διάσταση, καθώς από τις μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος ευνοούνται κυρίως οι οικογένειες με παιδιά, αλλά δεν λείπουν και τα οφέλη για τους νέους, όσους εισπράττουν ενοίκια, τους κατοίκους παραμεθόριων περιοχών.

Έτσι, μπορεί οι μειώσεις στους συντελεστές της φορολογίας εισοδήματος να μην αποτυπώνονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους φορολογούμενους, ωστόσο, κατά περίπτωση συμπολίτες μας με έσοδα από ενοίκια, μπορούν να βγουν κερδισμένοι πολλαπλά, αθροίζοντας ένα όφελος αρκετών χιλιάδων ευρώ.

Χαρακτηριστικά, πολύτεκνος μισθωτός (4+ παιδιά) με ετήσιο μισθό 60.000 ευρώ κερδίζει 5.300 ευρώ από τη νέα κλίμακα φόρου εισοδήματος. Ωστόσο, αν έχει και 30.000 ευρώ καθαρό εισόδημα από ενοίκια γλιτώνει άλλα 1.200 ευρώ χάρη στον ενδιάμεσο συντελεστή 25% στα μισθώματα. Το σύνολο ανέρχεται σε 6.500 ευρώ σε μια χρονιά, που ισοδυναμεί με περίπου 542 ευρώ τον μήνα στο οικογενειακό ταμείο.

Τι αλλάζει από το 2026

Από το 2026 οι συντελεστές στα τρία μεσαία κλιμάκια (10.000 – 20.000, 20.000 – 30.000, 30.000 – 40.000) πέφτουν κατά 2 μονάδες, εισάγεται ενδιάμεσο 39% για 40.000 – 60.000 και παραμένει 44% πάνω από 60.000.

Στα 10.000 – 20.000 ο συντελεστής μειώνεται όσο αυξάνονται τα τέκνα (μέχρι μηδενισμό για 4+), ενώ στο 20.000 – 30.000 υποχωρεί κατά 2 μονάδες ανά παιδί. Για τους έως 25 ετών, ο φόρος 0 – 20.000 μηδενίζεται, στους 26 – 30 ετών ο συντελεστής 10.000 – 20.000 γίνεται 9%.

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα δουν την ελάφρυνση άμεσα στην παρακράτηση από τη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2026, ενώ οι ατομικές επιχειρήσεις/αγρότες με την εκκαθάριση Μαρτίου 2027.

Στα ενοίκια, από το φορολογικό έτος 2026 προστίθεται ενδιάμεσο κλιμάκιο 25% για 12.000 – 24.000 ευρώ. Σε εισόδημα μισθώσεων 30.000 ευρώ, ο φόρος πέφτει από 8.100 σε 6.900 ευρώ (όφελος 1.200 ευρώ).

Το πακέτο της ΔΕΘ περιλαμβάνει επίσης σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (-50% το 2026, πλήρης κατάργηση 2027), μη συμψηφισμό του 50% της «προσωπικής διαφοράς» στις αυξήσεις συντάξεων 2026 και πλήρη κατάργηση του συμψηφισμού από το 2027, αναμόρφωση/εξορθολογισμό τεκμηρίων, 30% μείωση ΦΠΑ σε νησιά συγκεκριμένων περιοχών, καθώς και απαλλαγή φόρου εισοδήματος για ιδρύματα/κληροδοτήματα από το 2026 (με δημοσιονομικό αποτύπωμα από το 2027).