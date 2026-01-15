Νέα αναλογικά τέλη για εγγραφή στο Κτηματολόγιο – Από 12 ευρώ το πάγιο τέλος και αναλογικές επιβαρύνσεις για βασικές πράξεις

Νέα κλίμακα τελών για την εγγραφή πράξεων στα Βιβλία του Κτηματολογίου και στα βιβλία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών, αλλά και για τις εγγραφές στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ενεχύρων, προβλέπει η απόφαση 2/12.01.2026, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Ο γενικός κανόνας για τις εγγραφές πράξεων στα βιβλία του Κτηματολογίου είναι πάγιο τέλος 12 ευρώ ανά εγγραφή. Για συγκεκριμένες κατηγορίες πράξεων, όμως, η απόφαση «σπάει» τη χρέωση σε χαμηλότερο πάγιο, αναλογικό τέλος επί της αξίας ή του μισθώματος και πρόσθετο πάγιο 20 ευρώ ανά πράξη.

Στις αγοραπωλησίες και τις μισθώσεις που εμπίπτουν στη ρύθμιση, το πάγιο ορίζεται σε 3 ευρώ και το αναλογικό τέλος σε 5‰ επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος ή επί του ύψους του μισθώματος, μαζί με πάγιο 20 ευρώ. Σε γονικές παροχές, δωρεές, υποθήκες και προσημειώσεις, καθώς και σε πράξεις που συνδέονται με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, το αναλογικό τέλος ανεβαίνει σε 8‰ επί της αξίας και προστίθεται επίσης πάγιο 20 ευρώ ανά πράξη.

Ειδικά όταν οι εγγραφές γίνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Κτηματολογίου (στο κτηματολογικό φύλλο/ΚΑΕΚ) και όχι στο παραδοσιακό σύστημα μεταγραφών και υποθηκών, το ποσοστό του αναλογικού τέλους (είτε 5‰ είτε 8‰) προσαυξάνεται κατά 1‰ επί της αξίας ή του μισθώματος, κατά περίπτωση.

Για παράδειγμα, σε αγοραπωλησία αξίας 100.000 ευρώ, το αναλογικό 5‰ αντιστοιχεί σε 500 ευρώ. Με το πάγιο των 3 ευρώ και το πρόσθετο πάγιο των 20 ευρώ, το σύνολο διαμορφώνεται σε 523 ευρώ, πριν από την τυχόν προσαύξηση 1‰ (δηλαδή επιπλέον 100 ευρώ) στις περιπτώσεις όπου οι εγγραφές γίνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Κτηματολογίου.

Έως 3.500 ευρώ το τέλος εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ενεχύρων

Για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ενεχύρων, το τέλος εγγραφής καθορίζεται με βάση την αξία της πράξης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης και ξεκινά από 100 ευρώ για αξία έως 100.000 ευρώ. Σταδιακά κλιμακώνεται, φθάνοντας έως 3.500 ευρώ για αξίες άνω των 100.000.001 ευρώ. Για τροποποιήσεις όρων χωρίς αύξηση του ασφαλιζόμενου ορίου προβλέπεται πάγιο 50 ευρώ, ενώ για άρση ή εξάλειψη ενεχύρων και δεσμεύσεων πάγιο 100 ευρώ ανά πράξη.

Αν υπάρχουν πολλαπλά ενέχυρα που εξασφαλίζουν την ίδια απαίτηση, προστίθεται πάγιο 100 ευρώ για κάθε πρόσθετο ενέχυρο. Για τροποποιήσεις που συνεπάγονται αύξηση του ασφαλιζόμενου ορίου, τα τέλη υπολογίζονται στο ποσό της αύξησης με βάση την κλίμακα, ενώ όταν δεν υφίσταται αξία στην εγγραπτέα πράξη προβλέπεται πάγιο 300 ευρώ.

Μεταβατικά, για αιτήματα εγγραφής στο Μητρώο Ενεχύρων που είχαν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος της απόφασης και δεν είχε εκδοθεί έντυπο οφειλής, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τη νέα κλίμακα.

Η απόφαση καθορίζει επίσης ενιαία τέλη για πιστοποιητικά, αντίγραφα και διαγράμματα: