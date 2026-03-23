Νέα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ με πλήρη απαλλαγή για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές αναμένεται να λάβουν μέσα στον Απρίλιο νέα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ, στα οποία ο φόρος θα είναι μηδενικός, καθώς δικαιούνται πλήρη απαλλαγή.

Το υπουργείο Οικονομικών, μέσω τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών, διορθώνει το σφάλμα που είχε προκύψει με τα αρχικά χρεωστικά εκκαθαριστικά. Όσοι έχουν ήδη καταβάλει την πρώτη δόση θα δουν τα ποσά να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με άλλες φορολογικές τους υποχρεώσεις. Με τη νέα εκκαθάριση οι δικαιούχοι με ακίνητα σε περιοχές της Αττικής που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου 2018, θα λάβουν την απαλλαγή, καθώς- σύμφωνα με την τροπολογία- επεκτείνεται η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και για το έτος 2027.

Το ίδιο ισχύει και για τους κατοίκους περιοχών που υπέστησαν φυσικές καταστροφές για τα έτη 2026 και 2027. Επιπλέον, στις περιοχές για τις οποίες χορηγείται η εν λόγω απαλλαγή εντάσσονται και οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι οποίες επλήγησαν από τον σεισμό και την πλημμύρα της 30ης Οκτωβρίου 2020.

Με τα νέα δεδομένα, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2026 και 2027:

Ακίνητα στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές της 23ης και της 24ης Ιουλίου 2018, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επίσημη αυτοψία που αποδεικνύει ότι το ακίνητο έχει υποστεί ζημιές. Η απαλλαγή επεκτείνεται και στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας προσώπων που έχασαν τη ζωή τους στις συγκεκριμένες πυρκαγιές.

Ακίνητα στον οικισμό Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου Φλώρινας, ο οποίος έχει κηρυχθεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση λόγω κατολισθήσεων από το ορυχείο Αμυνταίου. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και πολεοδομικά ανενεργοί οικισμοί των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών, όπως η Πεπονιά, το Πολύλακκο, το Αξιόκαστρο, το Κλήμα, η Τραπεζίτσα, η Πανάρετη, το Πυλώρι, καθώς και οι οικισμοί Καλαμίτσι, Καλοχίο και Μεσόλακκα.

Ακίνητα στη Βόρεια Εύβοια, και συγκεκριμένα στους Δήμους Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας και Ιστιαίας–Αιδηψού, που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές του 2021, εφόσον οι ιδιοκτήτες διατηρούν την κυριότητα των ακινήτων τους.

Ακίνητα σε σεισμόπληκτες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, καλύπτονται ακίνητα σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας (Θεσσαλία), Πιερίας (Κεντρική Μακεδονία), Γρεβενών και Κοζάνης (Δυτική Μακεδονία) και Φθιώτιδας (Στερεά Ελλάδα), που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, εφόσον τα κτίρια έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα ή ακατάλληλα για χρήση.

Ακίνητα στην Κρήτη που επλήγησαν από τους σεισμούς του Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2021, καθώς και ακίνητα στα νησιά Σάμο, Ικαρία και Χίο, που επλήγησαν από τον σεισμό και τις πλημμύρες της 30ης Οκτωβρίου 2020.

Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σουφλίου στον Έβρο, ενισχύοντας μια παραμεθόρια περιοχή με έντονα δημογραφικά προβλήματα.

Μείωση 50%

Εκτός από τις πλήρεις απαλλαγές, για το 2026 προβλέπεται και μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (ή έως 1.700 κατοίκους σε παραμεθόριες περιοχές), με εξαίρεση την Αττική. Η μείωση αφορά κατοικίες αντικειμενικής αξίας έως 400.000 ευρώ και στοχεύει στη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία:

«Για το έτος 2026, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως χίλιους πεντακόσιους (1.500) κατοίκους, σύμφωνα με την εκάστοτε πλέον πρόσφατη απογραφή πληθυσμού, εξαιρουμένων των οικισμών της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, το όριο ορίζεται σε χίλιους επτακόσιους (1.700) κατοίκους. Η κύρια κατοικία προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους για το οποίο έχει λήξει κατά τον χρόνο φορολογίας η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Η μείωση αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας των προσώπων που βρίσκονται στους οικισμούς αυτούς και εφόσον η συνολική αξία του εκατό τοις εκατό (100%) της πλήρους κυριότητας της κατοικίας που υπολογίζεται για τους σκοπούς της επιβολής του φόρου, δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ».

Τροποποιητικές

Οι ιδιοκτήτες κύριων κατοικιών που κατοικούν στις εν λόγω παραμεθόριες περιοχές και δεν έλαβαν την έκπτωση με την πρώτη εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, θα πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση έως τις 31 Ιουλίου, δηλώνοντας τον αριθμό παροχής ρεύματος για να λάβουν τη μείωση φόρου κατά 50%.

Στις περιπτώσεις αυτές η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα χορηγηθεί με νέα κεντρική εκκαθάριση εφόσον επαληθευτεί η αντιστοίχιση της κύριας κατοικίας.

Αν και πάλι δεν χορηγηθεί η μείωση του φόρου, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ) σύμφωνα με το έντυπο «Δ500 Αίτηση – Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ», προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η αντιστοίχιση του/των ΑΤΑΚ της κατοικίας για τον οποίο/τους οποίους ζητείται η μείωση, με την κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.