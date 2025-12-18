Νέες απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ το 2026 για τα ακίνητα των πυρόπληκτων της Αττικής

Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για το έτος 2026 θεσπίζει τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για ακίνητα σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, με στόχο την οικονομική ανακούφιση των πληγέντων.

Η ρύθμιση, όπως διατυπώνεται στην τροπολογία, ενσωματώνεται στον Κώδικα Φορολογίας Περιουσίας στο άρθρο 10, που αφορά τις απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ. Η απαλλαγή για το 2026 δεν είναι οριζόντια για όλους, αλλά συνδέεται με συγκεκριμένη τεκμηρίωση ζημιών και με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων.

Πρώτη προϋπόθεση είναι το ακίνητο να βρίσκεται σε περιοχή της Περιφέρειας Αττικής που επλήγη από τις συγκεκριμένες πυρκαγιές. Δεύτερη προϋπόθεση είναι οι ιδιοκτήτες να διαθέτουν έγγραφο τεχνικού ελέγχου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που να έχει εκδοθεί έως και την 31.12.2020. Η τροπολογία αναφέρει ρητά ως αποδεκτά αποδεικτικά το Δελτίο Επανελέγχου, την Έκθεση Αυτοψίας ή το Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου.

Τρίτη προϋπόθεση είναι, κατά τον κρίσιμο χρόνο για τον φόρο του 2026, η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο να ανήκαν στον υπόχρεο σε φόρο για το ίδιο έτος. Με απλά λόγια, ο δικαιούχος της απαλλαγής πρέπει να είναι και ο φορολογούμενος στον οποίο επιβάλλεται ο ΕΝΦΙΑ για το 2026, με βάση το δικαίωμα που έχει στο ακίνητο, είτε πρόκειται για πλήρη κυριότητα είτε για άλλο εμπράγματο δικαίωμα, όπως ψιλή κυριότητα ή επικαρπία.

Η ίδια διάταξη προβλέπει και ειδική απαλλαγή για τις περιπτώσεις θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών. Για το 2026 απαλλάσσονται από τον φόρο τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θυμάτων, δηλαδή η απαλλαγή δεν περιορίζεται μόνο στα ακίνητα μέσα στις πληγείσες περιοχές, αλλά επεκτείνεται, όπως αναφέρεται ρητά, στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους.

Η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ έρχεται ως μέρος ενός ευρύτερου πακέτου μεταβατικών ρυθμίσεων που περιλαμβάνει και παράταση της αναστολής πλειστηριασμών και πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πυρόπληκτους της ίδιας περιόδου έως την 31.12.2026.