ΟΔΔΗΧ: Άντληση 600 εκατ. ευρώ μέσω εντόκων γραμματίων, με οριακά αυξημένη απόδοση στο 1,74%

Η δημοπρασία αφορούσε τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων και ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ
Ελαφρά άνοδο στο 1,74% σημείωσε η απόδοση των εξάμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου, κατά την σημερινή (20.8.25) δημοπρασία, έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης, στην οποία είχε διαμορφωθεί στο 1,71%.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η δημοπρασία αφορούσε τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων και ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά υποβλήθηκαν προ­­­σφο­ρές ύψους 921 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,84 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

