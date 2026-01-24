Πάνω από 8.000 ευκαιρίες απασχόλησης στην 50ή «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ

Με την συμμετοχή άνω των 300 επιχειρήσεων και με περισσότερες από 8.000 ευκαιρίες απασχόλησης ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο (24.1.2026), η επετειακή 50ή «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στο Περιστέρι.

Η διήμερη εκδήλωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που άρχισε χθες, Παρασκευή (23.1.2026), υποδέχθηκε ήδη χιλιάδες επισκέπτες που είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν ευκαιρίες απασχόλησης.

Μόνο την πρώτη ημέρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πάνω από 4.000 πολίτες επισκέφθηκαν το χώρο ενώ το παρόν έδωσε και η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως που στηρίζει με την παρουσία της τον θεσμό, μέσω του οποίου 12.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη βρει δουλειά στις Ημέρες Καριέρας που έχουν ήδη διοργανωθεί.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη διήμερη εκδήλωση για την απασχόληση στην πρωτεύουσα που πραγματοποιείται στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (Δωδεκανήσου 106, Περιστέρι), μετατρέποντας τον χώρο σε έναν ανοιχτό κόμβο επαγγελματικών ευκαιριών, άμεσων συνεντεύξεων και ουσιαστικής επαφής μεταξύ υποψηφίων και επιχειρήσεων.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν περισσότερες από 300 επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, οι οποίες προσφέρουν συνολικά πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα προσόντων και ειδικοτήτων.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη επιχειρήσεων, να καταθέσουν τα βιογραφικά τους σημειώματα και να συμμετάσχουν επιτόπου σε αρχικές συνεντεύξεις εργασίας, χωρίς την ανάγκη προκαθορισμένου ραντεβού.