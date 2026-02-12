Παπαθανάσης: Άνω του ενός εκατομμυρίου οι παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος στο Δήμο Βοΐου

Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκαν στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, πράξεις για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και μηχανολογικού εξοπλισμού για τη συλλογή και μεταφορά φυτικής βιομάζας στο Δήμο Βοΐου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του ΥΠΟΙΚ, η συνολική δημόσια δαπάνη για τις παραπάνω παρεμβάσεις αναμένεται να φθάσει τα 1.039.616 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν: