Διευκρινήσεις ΑΑΔΕ για ακατάσχετο και συμψηφισμό των αγροτικών ενισχύσεων

Σε διευκρινήσεις για την καταβολή, τον συμψηφισμό και το ακατάσχετο των ενισχύσεων προς αγρότες προχώρησε η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) προς τους αγρότες, τονίζοντας ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν άλλαξε ούτε το πλαίσιο προστασίας ούτε τη διαδικασία καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων.

Οι διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ έχουν να κάνουν με τον τρόπο που καταβάλλονται οι ενισχύσεις προς τους αγρότες, αλλά και για το τι ισχύει σχετικά με το ακατάσχετο και τον συμψηφισμό τους με οφειλές,

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Όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, η σχετική αναφορά στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 δεν είναι κάτι καινούργιο. Η ενότητα «Ζ. Δηλώσεις και Ανάληψη Υποχρεώσεων» περιλαμβάνεται στην αίτηση από το 2015 και αφορά την εφαρμογή του εκάστοτε θεσμικού πλαισίου για την καταβολή συγκεκριμένων καθεστώτων ενίσχυσης.

Μέχρι και το 2025, η σχετική δήλωση ανέφερε ότι ο παραγωγός αποδέχεται πως μπορεί να γίνουν παρακρατήσεις πριν από την καταβολή των ενισχύσεων. Στην ΕΑΕ 2026 η διατύπωση άλλαξε, ώστε να αποτυπώνεται ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται ολόκληρες στον δηλωμένο IBAN του δικαιούχου. Οι προβλεπόμενες παρακρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή των ασφαλιστικών φορέων γίνονται στη συνέχεια, από το ποσό που ξεπερνά το προστατευόμενο όριο, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Τι ισχύει πριν και μετά την πληρωμή

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι όσο τα χρήματα παραμένουν στον Οργανισμό Πληρωμών και δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, προστατεύονται από κατάσχεση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, τον δημόσιο τομέα ή τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

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Από τη στιγμή που τα χρήματα πιστωθούν στον IBAN του δικαιούχου, ολοκληρώνεται η αρμοδιότητα του Οργανισμού Πληρωμών. Από εκεί και πέρα, ο Οργανισμός δεν έχει ευθύνη ή αρμοδιότητα να αποτρέψει, να αναστείλει ή να άρει τυχόν κατάσχεση από δημόσιους φορείς ή ιδιώτες.

Η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει ότι όλα τα παραπάνω προβλέπονται ήδη από τη νομοθεσία και προσθέτει ότι η σχετική αναφορά στην ΕΑΕ έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί δήλωση συναίνεσης του παραγωγού για παρακρατήσεις ή συμψηφισμό, όπως έχει αναφερθεί.

Επισημαίνεται πως η μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν άλλαξε ούτε το πλαίσιο προστασίας ούτε τη διαδικασία καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων.