Πώς οι δασμοί Τραμπ «διευκολύνουν» την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς των Ελλήνων συνταξιούχων

Αν και ο διεθνής δασμολογικός πόλεμος που έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εδώ και τέσσερις μήνες έχει αναμφισβήτητα αρνητικές επιδράσεις στην ευρωπαϊκή, μαζί και την ελληνική οικονομία, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, φαίνεται πως οδηγεί σε μία έμμεση θετική συνέπεια για τους… Έλληνες συνταξιούχους.

Και αυτό γιατί οι δασμοί Τραμπ κατά της ΕΕ έχουν κατεβάσει τον πήχη των προβλέψεων για την πορεία του ΑΕΠ, ενώ σε καμία περίπτωση δεν ευνοούν την αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα (παρά το γεγονός ότι ο γενικός δείκτης τιμών έχει «τσιμπήσει» τελευταία λόγω της αύξησης των τιμών στέγασης).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται πως οι αυξήσεις που δίδονται κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από το 2023, στις κύριες συντάξεις υπολογίζονται από το μέσο όρο της αύξησης του ΑΕΠ και του πληθωρισμού της προηγούμενης χρονιάς.

Έτσι η αύξηση η οποία θα δοθεί στις κύριες συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα υπολογιστεί από το μέσο όρο της αύξησης του ΑΕΠ και του πληθωρισμού του 2025.

Καθώς το ποσοστό που θα προκύψει αναμένεται να είναι χαμηλότερο από εκείνο που μέχρι πρότινος είχε υπολογισθεί (κυρίως από την πλευρά της ανάπτυξης χωρίς ωστόσο να φαίνεται πως θα υπάρξει καμία μεγάλη αρνητική έκπληξη, όπως πληροφορείται το newsit.gr από αρμόδια στελέχη του οικονομικού επιτελείου), κατεβαίνει και ο πήχης της αναμενόμενης κρατικής δαπάνης για την αύξηση που θα δοθεί στις κύριες συντάξεις το 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κοινώς, η καταβολή της αύξησης στις συντάξεις των συνταξιούχων με προσωπική διαφορά δεν θα «πονέσει» τόσο πολύ τον κρατικό προϋπολογισμό και αυτό γιατί δεν θα κοστίζει τόσο πολύ όσο θα κόστιζε αν η ανάπτυξη ήταν εκείνη που αναμενόταν πριν ξεσπάσουν οι επιπτώσεις του δασμολογικού πολέμου…

Αυτό σημαίνει πως θα είναι δημοσιονομικά πιο εύκολο για την κυβέρνηση να αποφασίσει την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και την καταβολή της αύξησης και για όσους συνταξιούχους ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.

Όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη του οικονομικού επιτελείου στο newsit.gr, oύτως ή άλλως, το κράτος πληρώνει την προσωπική διαφορά, οπότε η μόνη επιπλέον επιβάρυνση η οποία θα προκύψει θα είναι εκείνη από την αύξηση η οποία θα δοθεί στους εν λόγω συνταξιούχους (η οποία, όπως εξηγήθηκε παραπάνω, αναμένεται τελευταία μικρότερη από ο,τι αρχικά).