Πότε δεν ισχύει η έκπτωση ΕΝΦΙΑ στους οικισμούς έως 1.500 κατοίκους

Η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ κατά 50% το 2026 και η πλήρης απαλλαγή το 2027 η οποία αφορά την κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς, συνοδεύεται από προϋποθέσεις που αφήνουν αρκετές περιπτώσεις εκτός.

Το μέτρο της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ βασίζεται στην απογραφή του 2021 και καλύπτει 12.720 οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων σε όλη τη χώρα. Αφορά περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί κατοικιών και εφαρμόζεται αποκλειστικά στην κύρια κατοικία, όπως δηλώνεται στη φορολογία εισοδήματος. Οικισμοί με πληθυσμό άνω των 1.500 κατοίκων δεν εντάσσονται. Η ένταξη ή η εξαίρεση κρίνεται με βάση τις λίστες που έχει δημοσιοποιήσει το οικονομικό επιτελείο.

Ποιες όμως κατοικίες δεν εντάσσονται με βάση τη θέση τους; Όσες βρίσκονται σε οικισμούς της Περιφέρειας Αττικής δεν υπάγονται στο μέτρο, με μόνο εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Επομένως ακίνητα ακόμη και σε μικρούς οικισμούς εντός Αττικής δεν θα δουν αλλαγή.

Ωστόσο, αρκετές κατοικίες εξαιρούνται λόγω αξίας, καθώς τα ακριβά ακίνητα δεν συμπεριλαμβάνονται στις εκπτώσεις. Έτσι, αν η συνολική φορολογητέα αξία της κατοικίας υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ, δεν ισχύει καμία μείωση, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό του οικισμού ή το αν πρόκειται για κύρια κατοικία.

Υπενθυμίζεται, πως η ρύθμιση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και αφορά την κύρια κατοικία τους. Δεν ισχύει για νομικά πρόσωπα. Δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες δεν υπάγονται στο μέτρο.

Έτσι, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ελέγξουν ότι η κατοικία δηλώνεται ως κύρια στο Ε1, ότι η φορολογητέα αξία της δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ και ότι ο οικισμός περιλαμβάνεται στη λίστα των επιλέξιμων της απογραφής 2021. Με βάση όσα έχουν ανακοινωθεί, η αλλαγή θα ενσωματωθεί στην εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ από το 2026.