«Πρεμιέρα» για φορολογικές δηλώσεις και ΕΝΦΙΑ – Ποια είναι τα κρίσιμα φορολογικά ορόσημα του Μαρτίου

Με την έλευση της άνοιξης μπαίνουμε και επίσημα στον μήνα των φορολογικών δηλώσεων καθώς η περίοδος υποβολής αρχίζει από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, με «παράθυρο» υποβολής έως και 15 Ιουλίου, ενώ αναμένονται και τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026, «συγχρονίζοντας» έτσι δύο πολύ βασικές ετήσιες υποχρεώσεις για τους φορολογούμενους.

Η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις κάθε έτους ανοίγει στις 15 του μηνός και, όταν η ημερομηνία πέφτει σε Σαββατοκύριακο ή αργία, μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη. Σε ό,τι αφορά τον ΕΝΦΙΑ, η ΑΑΔΕ έχει κλείσει την εφαρμογή του Ε9 έτους 2026 από 19.2.2026 και μέχρι να ολοκληρωθεί η έκδοση και ανάρτηση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ 2026 και να ανοίξουν οι τροποποιητικές δηλώσεις.

Με βάση τον τρέχοντα προγραμματισμό τα εκκαθαριστικά αναμένεται να αναρτηθούν στις αρχές Μαρτίου, με πληροφορίες να τις τοποθετούν μέσα στην πρώτη εβδομάδα του μήνα.

Ποια είναι η διαδικασία για τις φορολογικές δηλώσεις

Με το άνοιγμα της πλατφόρμας στο myAADE στις 16 Μαρτίου ξεκινά ουσιαστικά μια μακρά διαδικασία που καταλήγει στην εξόφληση του φόρου, όπου αυτός προκύπτει.

Η υποβολή του Ε1 απαιτεί από τον φορολογούμενο την τελική συμπλήρωση με τα πεδία που δεν προσυμπληρώνονται ή ζητούν επιλογές, όπως στοιχεία κατοικίας, φιλοξενίας, ειδικές κατηγορίες εισοδήματος, δαπάνες και λοιποί κωδικοί που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, η διαδικασία περνά στην προεπισκόπηση της εκκαθάρισης, που δείχνει αν το αποτέλεσμα είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό. Με την οριστική υποβολή εκδίδεται η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, δηλαδή το γνωστό εκκαθαριστικό, και διαμορφώνεται το ποσό που θα πληρωθεί ή θα επιστραφεί, αφού συνυπολογιστούν τυχόν συμψηφισμοί με άλλες οφειλές.

Αν προκύπτει φόρος, ο νόμος προβλέπει 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση στο τέλος Ιουλίου και τις υπόλοιπες στο τέλος κάθε επόμενου μήνα, έως και τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Παράλληλα, υπάρχει θεσμοθετημένη έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση μέχρι την προθεσμία της πρώτης δόσης, με το ποσοστό να εξαρτάται από το πόσο νωρίς υποβλήθηκε η δήλωση. Τελευταίο στάδιο, όταν χρειάζεται, είναι οι διορθώσεις: τυχόν τροποποιητική δήλωση οδηγεί σε νέα εκκαθάριση και σε νέο εκκαθαριστικό, με ανάλογη προσαρμογή των πληρωμών.

Ποια είναι η διαδικασία για τον ΕΝΦΙΑ

Ο δεύτερος μεγάλος σταθμός του Μαρτίου είναι ο ΕΝΦΙΑ, με την κεντρική εκκαθάριση με βάση τα στοιχεία της περιουσιακής εικόνας, όπως αποτυπώνονται στο Ε9, και τους κανόνες υπολογισμού του φόρου. Σε αυτή τη φάση ελέγχονται το σύνολο των δικαιωμάτων επί ακινήτων, τα τετραγωνικά, οι ζώνες, οι συντελεστές και οι τυχόν προϋποθέσεις για μειώσεις ή απαλλαγές (π.χ. λόγω ασφάλισης κατοικίας έναντι φυσικών καταστροφών).

Αμέσως μετά, κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, αναμένεται η ανάρτηση των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ στο myAADE, με το ποσό και το πρόγραμμα δόσεων για την εξόφληση.

Το νομικό πλαίσιο προβλέπει έως δώδεκα μηνιαίες δόσεις, με τελευταία καταβολή στο τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Κρίσιμο σημείο είναι ο κανόνας του συγχρονισμού της πρώτης δόσης, που συνδέεται με το πότε εκδίδεται η πράξη μέσα στον μήνα. Αν η έκδοση γίνει μέχρι τα μέσα του μήνα, η πρώτη δόση «πιάνει» συνήθως το τέλος του ίδιου μήνα, ενώ αν μετατεθεί αργότερα, το πρώτο «ραντεβού» με την Εφορία μπορεί να μεταφερθεί στον επόμενο μήνα.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, υπάρχουν και περιθώρια για διορθώσεις στα στοιχεία, καθώς αν υπάρχουν λάθη στην περιουσιακή εικόνα, η διόρθωση γίνεται με τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων και επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, ώστε να εκδοθεί νέο διορθωμένο εκκαθαριστικό. Το νέο αποτέλεσμα μπορεί να μειώνει ή να αυξάνει τον φόρο και οδηγεί σε αναπροσαρμογή των δόσεων, είτε μέσω συμψηφισμού είτε μέσω νέας βεβαίωσης διαφοράς.