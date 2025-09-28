«Ψαλίδι» στον ΕΝΦΙΑ – Μεγάλη «ανάσα» για οικισμούς και χωριά κάτω των 1.500 κατοίκων

Ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων ωφελούνται από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ σε περιοχές με έως και 1.500 κατοίκους.

Το όφελος θα αποτυπωθεί στα επόμενα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, που θα αποσταλούν τον προσεχή Μάρτιο, σύμφωνα με το ertnews.

Στο Μεγάλο Σειρήνι, ορεινό χωριό των Γρεβενών, κτισμένο σε υψόμετρο 667 μέτρων, η τελευταία απογραφή κατέγραψε 331 κατοίκους, βασικό ζητούμενο επομένως είναι η πληθυσμιακή τόνωση.

Τα χωριά των Γρεβενών, όπως είναι το Μεγάλο Σειρήνι, μέρα με τη μέρα αδειάζουν. Οι νέοι δύσκολα επιστρέφουν στον τόπο τους καθώς δεν βρίσκουν δουλειές, ενώ όσοι παραμένουν θέλουν υψηλότερα κίνητρα για να μπορέσουν να αντέξουν.

Για 12.719 οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, ο ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί κατά 50% το 2026 και θα μηδενιστεί το 2027, σε όλα τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες. Το όφελος θα φανεί στο εκκαθαριστικό του επόμενου Μαρτίου.

«Η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων θα εμφανιστεί στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ του 2026. Το όφελος θα εξαρτηθεί από την αντικειμενική αξία που έχει το κάθε ακίνητο», σημειώνει η φοροτεχνικός, Αρλέτα Βελισσαράκου.

Για μονοκατοικία εικοσαετίας με επιφάνεια 120 τετραγωνικά σε οικισμό με τιμή ζώνης 800 ευρώ, ο ΕΝΦΙΑ των 264 ευρώ του 2025 θα γίνει 132 ευρώ το 2026, για να μηδενιστεί το 2027.

Όσο μεγαλύτερη η αξία του ακινήτου, τόσο μεγαλύτερο και το όφελος. Για 100 τετραγωνικά σε περιοχή με τιμή ζώνης 2000 ευρώ, θα μηδενιστεί ΕΝΦΙΑ 311 ευρώ σε βάθος διετίας. Ωστόσο θα υπάρξουν μέτρα για να αποφευχθεί η καταστρατήγηση.

«Θα εξαιρεθούν κατοικίες που έχουν αντικειμενική αξία πάνω από 400.000 ευρώ», αναφέρει η κ. Βελισσαράκου.

Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στην περιφέρεια αφορά σε 1.000.000 δικαιώματα επί κατοικιών και το αθροιστικό όφελος για τους ιδιοκτήτες θα ανέλθει στα 75 εκατομμύρια ευρώ με την πλήρη εφαρμογή του μέτρου.