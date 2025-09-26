Στα σκαριά «Σπιτι Μου 3» σε σχήμα «Ανακαινίζω» και προίκα 150 εκατ. ευρώ από την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ

Ένα νέο μαζικό πρόγραμμα στήριξης της προσφοράς της στέγης μέσω ενός ανεπανάληπτου έως τώρα κύματος χρηματοδότησης σε σχήματα τύπου «Ανακαινίζω» ετοιμάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το 2026.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newsit.gr ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ, Νίκος Παπαθανάσης, έχει διαμορφώσει τους βασικούς άξονες ενός νέου προγράμματος, το κονδύλια του οποίου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 150 εκατ. ευρώ με ορίζοντα την περίοδο 2026 – 2029. Το πρόγραμμα αυτό που στόχο έχει την ενίσχυση του πλήθους των διαθέσιμων ακινήτων για πώληση ή ενοικίαση, εφόσον πάρει το πράσινο φως από τα υψηλά κλιμάκια της Κομισιόν τα οποια αναμένονται τις αμέσως επόμενες μέρες στην Αθήνα, θα χρηματοδοτηθεί από την επικείμενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από την ανακατανομή κάθε προγράμματος, συν ένα μπόνους ενός έτους, δηλαδή τη δυνατότητα απορρόφησης των εν λόγω κονδυλίων μέχρι το 2029 και όχι μέχρι το 2028.

Να σημειωθεί πως ο κυβερνητικός σχεδιασμός δεν προβλέπει κανένα νέο πακέτο επιδότησης στεγαστικών δανείων υπό τη μορφή του Σπίτι Μου 3, ενώ η ελληνική πρόταση για επιδότηση τόκων σε ενήμερα υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια δεν «πέρασε» από την Κομισιόν.

Υπενθυμίζεται πως η στήριξη της στέγασης αποτελεί μία από τις πρώτες προτεραιότητες που έθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ομιλία για την «κατάσταση της Ένωσης», με την Ευρωπαία κορυφαία αξιωματούχο να έχει προτείνει την ανάγκη αναθεώρησης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να επιτραπεί στις κυβερνήσεις της ΕΕ να αντιμετωπίσουν την κρίση στέγασης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Προσιτής Στέγασης της Κομισιόν.

Ο σχεδιασμός Παπαθανάση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές βασίζεται στην ατζέντα Φον ντερ Λάιεν και μάλιστα όχι μόνο για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (μέσω της αναθεώρησης του ΕΣΠΑ), αλλά και για την επόμενη δηλαδή εκείνη του 2028 – 2034, με το βάρος του να πέφτει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, προπαντός μέσω της στήριξης της στέγασης των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.