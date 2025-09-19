Χρηστικά

Σταθερό στα 3 ευρώ το τέλος ΕΡΤ στους λογαριασμούς ρεύματος – Αυστηρά πρόστιμα στους προμηθευτές για μη απόδοσή του

Τί προβλέπει το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης
Χάρης Αποσπόρης

Σε διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ, το οποίο στοχεύει μεταξύ άλλων στον εξορθολογισμό της διαδικασίας είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι το τέλος ΕΡΤ καθορίζεται σε 3 ευρώ μηνιαίως. Από την καταβολή του εξαιρούνται το Ελληνικό Δημόσιο, οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες, οι καταναλώσεις μέχρι 10 ευρώ μηνιαίως, οι ναοί και οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών.

Διευκρινίζεται παράλληλα ότι δεν εξαιρούνται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος.

Οι προμηθευτές έχουν την ευθύνη υπολογισμού του τέλους ΕΡΤ, το οποίο ενσωματώνουν στους λογαριασμούς, το εισπράττουν και το αποδίδουν στην ΕΡΤ αφαιρώντας 1% ως αντάλλαγμα. Επίσης, εντός δύο μηνών αποστέλλουν στην ΕΡΤ μηνιαία εκκαθάριση και στο τέλος Μαΐου του κάθε έτους αποστέλλουν ετήσια εκκαθάριση.

Σε περίπτωση που οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν τηρηθούν εμπρόθεσμα, προβλέπεται πρόστιμο 10.000 ευρώ μηνιαίως ή 50.000 ευρώ για την ετήσια εκκαθάριση. Επίσης, προβλέπεται πρόστιμο ίσο με 50% του συνολικού ανταποδοτικού τέλους αν ο προμηθευτής δεν αποδώσει στην ΕΡΤ τα οφειλόμενα ποσά εγκαίρως.

