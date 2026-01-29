«Στον αέρα» νέα πλατφόρμα για τις παραχωρήσεις τμημάτων παραλιών – Πλήρης ψηφιοποίηση των αιτήσεων από τις επιχειρήσεις

Πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλών ή παραλιών σε όμορη επιχείρηση ή ναυταθλητικό σωματείο, για άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, φέρνει η λειτουργία μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας.

Συγκεκριμένα, από σήμερα (29.02.2026), η υποβολή αιτήσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών γίνεται ψηφιακά, μέσω ενιαίας και εξειδικευμένης πλατφόρμας που σχεδίασαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για παραχωρήσεις τμημάτων αιγιαλού ή παραλίας είναι μέχρι τις 15 Μαρτίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τις σχετικές οδηγίες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας και η αποτελεσματική προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού και της παραλίας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που ρυθμίζει τη διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών δημοσιεύθηκε στις 26.1.2026 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 283 Β΄) .