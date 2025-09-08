Χρηστικά

Τα 19 νησιά σε Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα όπου μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% – Η λίστα

Το ετήσιο κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 25 εκατ. ευρώ
Katsadia beach on Lipsi island, Greece
iStock

Από 1 Ιανουαρίου 2026 μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Όπως εξήγησε ο ΥΠΟΙΚ Κυριάκος Πιερρακάκης σήμερα από τη συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων από τη ΔΕΘ, συνολικά 19 νησιά σε Δωδεκάνησα, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο μειώνεται ο ΦΠΑ και «πρακτικά ο ΦΠΑ του 24% γίνεται 17% και του 13% γίνεται 9%».

Σήμερα ο μειωμένος ΦΠΑ εφαρμόζεται σε πέντε νησιά του Αιγαίου (Χίος, Λέρος, Σάμος, Λέσβος, Κως) τα οποία διατηρούν χώρους υποδοχής για προσφυγικές ροές.

Nησιά που εντάσσονται στο μειωμένο ΦΠΑ 

nisia fpa

Προς ενίσχυση της οικιστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου που έχουν μικρό σχετικά αριθμό κατοίκων, επεκτείνεται το μέτρο στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό σύμφωνα με την απογραφή του 2021 έως 20.000 κατοίκους. Το ετήσιο κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 25 εκατ. ευρώ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Έρχεται αύξηση 2,35% στις συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2026 – Τη μισή αύξηση θα λάβουν όσοι έχουν προσωπική διαφορά
Από τον Ιανουάριο του 2026 και σε μόνιμη βάση όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν αύξηση βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ καθώς δεν θα συμψηφίζεται το 50% της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης
Elderly Woman'S Hands Count Money, Euros, In Close-Up View
Το νέο μισθολόγιο των ένστολων, στα 110 ευρώ το μήνα η ενίσχυση – Αναλυτικά οι πίνακες
Στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό
Ισραηλινό άρμα μάχης στην Λωρίδα της Γάζας 9
Θεοδωρικάκος: Αλλάζουμε το παραγωγικό πρότυπο και ενισχύουμε το εισόδημα όλων των Ελλήνων
«Με τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, ενισχύεται ο θεσμός της οικογένειας, καθώς η μείωση της φορολογίας κατά δύο μονάδες για όλους κλιμακώνεται ανάλογα με το πόσα παιδιά έχει κάθε νοικοκυριό», υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης
Τάκης Θεοδωρικάκος 1
Newsit logo
Newsit logo