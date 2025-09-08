Τα 19 νησιά σε Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα όπου μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% – Η λίστα

Από 1 Ιανουαρίου 2026 μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Όπως εξήγησε ο ΥΠΟΙΚ Κυριάκος Πιερρακάκης σήμερα από τη συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων από τη ΔΕΘ, συνολικά 19 νησιά σε Δωδεκάνησα, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο μειώνεται ο ΦΠΑ και «πρακτικά ο ΦΠΑ του 24% γίνεται 17% και του 13% γίνεται 9%».

Σήμερα ο μειωμένος ΦΠΑ εφαρμόζεται σε πέντε νησιά του Αιγαίου (Χίος, Λέρος, Σάμος, Λέσβος, Κως) τα οποία διατηρούν χώρους υποδοχής για προσφυγικές ροές.

Nησιά που εντάσσονται στο μειωμένο ΦΠΑ

Προς ενίσχυση της οικιστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου που έχουν μικρό σχετικά αριθμό κατοίκων, επεκτείνεται το μέτρο στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό σύμφωνα με την απογραφή του 2021 έως 20.000 κατοίκους. Το ετήσιο κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 25 εκατ. ευρώ.