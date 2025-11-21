Χρηστικά

Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων από το 2026 σε ΕΝΦΙΑ, κενές κατοικίες και ΦΠΑ στις νέες οικοδομές

Στον ορίζοντα του 2027 προβλέπεται επίσης η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% στον φόρο εισοδήματος από ακίνητα
Τρία βασικά «κανάλια» ενίσχυσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων για το 2026 περιλαμβάνει η έκθεση του προϋπολογισμού, την οποία κατέθεσε χθες (20.11.2025) το οικονομικό επιτελείο στη Βουλή, και αφορούν τον ΕΝΦΙΑ, τα κίνητρα για τα κενά ακίνητα και το καθεστώς ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τον ΕΝΦΙΑ, η επιβάρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων από το 2026 για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (και έως 1.700 σε ορισμένες περιοχές) μειώνεται κατά 50%, με στόχο την πλήρη κατάργηση από το 2027. Το μέτρο αφορά περίπου 1 εκατ. ακίνητα σε 12.724 οικισμούς και έχει ετήσιο κόστος που, όταν εφαρμοστεί πλήρως, φτάνει τα 75 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2026 η επιβάρυνση είναι χαμηλότερη, καθώς πρόκειται για έτος μετάβασης.

Παράλληλα, επεκτείνεται για το 2026 η φοροαπαλλαγή τριετίας για κενά ακίνητα που θα διατεθούν σε μακροχρόνια μίσθωση, με κόστος γύρω στα 10 εκατ. ευρώ για το 2026 και υψηλότερο ποσό για το 2027. Στο μέτωπο της οικοδομής, η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές παρατείνεται έως το τέλος του 2026, με ετήσιο κόστος περίπου 18 εκατ. ευρώ, ενώ η πρόσθετη μείωση φόρου για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων παραμένει σε ισχύ με εκτιμώμενο κόστος γύρω στα 5 εκατ. ευρώ.

Για τους ιδιοκτήτες με εισόδημα από ενοίκια, στον ορίζοντα του 2027 προβλέπεται επίσης η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% στον φόρο εισοδήματος από ακίνητα, με ετήσιο κόστος 90 εκατ. ευρώ. Το μέτρο αυτό δεν έχει ακόμη δημοσιονομική επίδραση το 2026, αλλά επηρεάζει τον σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά και την κατανομή των βαρών στα υψηλότερα εισοδήματα από ενοίκια.

