Τι ώρα ανοίγουν αύριο Κυριακή τα καταστήματα – Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά

Αύριο Κυριακή (30.11.2025) είναι μία από τις 4 Κυριακές μέχρι το τέλος του 2025, που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, ώστε οι καταναλωτές να οργανώσουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων.

Η αυριανή Κυριακή, όποτε είναι και η έναρξη της εορταστικής περιόδου για τα Χριστούγεννα, τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα εμπορικά κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 20:00.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και 3 Κυριακές του Δεκέμβρη:

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Ανοιχτές επίσης θα είναι και κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ: Η LIDL που θα λειτουργεί από τις 11:00 έως τις 20:00, η Market In από τις 11:00 έως τις 18:00 και η MyMarket από τις 11:00 έως τις 20:00.

Η Σκλαβενίτης αλλά και η ΑΒ Βασιλόπουλος θα απέχουν, ενώ αντίστοιχη απόφαση φαίνεται πως έχει ληφθεί μέχρι στιγμή και για τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και Γαλαξίας.