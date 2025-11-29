Χρηστικά

Τι ώρα ανοίγουν αύριο Κυριακή τα καταστήματα – Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά

Οι 3 Κυριακές του Δεκέμβρη που θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
Ερμού
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Αύριο Κυριακή (30.11.2025) είναι μία από τις 4 Κυριακές μέχρι το τέλος του 2025, που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, ώστε οι καταναλωτές να οργανώσουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων

Η αυριανή Κυριακή, όποτε είναι και η έναρξη της εορταστικής περιόδου για τα Χριστούγεννα, τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα εμπορικά κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 20:00.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και 3 Κυριακές του Δεκέμβρη:

  • 14 Δεκεμβρίου 2025
  • 21 Δεκεμβρίου 2025
  • 28 Δεκεμβρίου 2025

Ανοιχτές επίσης θα είναι και κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ: Η LIDL που θα λειτουργεί από τις 11:00 έως τις 20:00, η Market In από τις 11:00 έως τις 18:00 και η MyMarket από τις 11:00 έως τις 20:00.

Η Σκλαβενίτης αλλά και η ΑΒ Βασιλόπουλος θα απέχουν, ενώ αντίστοιχη απόφαση φαίνεται πως έχει ληφθεί μέχρι στιγμή και για τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και Γαλαξίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
87
65
64
60
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Έρχονται οι πληρωμές του Μέτρου 23 για αγρότες και η έκτακτη ενίσχυση σε κτηνοτρόφους – Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του 2025
Έως τις 10 Δεκεμβρίου κλειδώνει η πληρωμή του Μέτρου 23, ύψους 178,5 εκατ. ευρώ για καταστροφές παραγωγής άνω του 30% μετά την 1η Ιανουαρίου 2024
Αγρότες
Black Friday 2025: Τι περιμένει το εμπόριο, τι να προσέξουν οι καταναλωτές – Ανοιχτά την Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα
Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά σε όλη την επικράτεια ενώ η κορύφωση των προσφορών αναμένεται την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου (Cyber Monday)
Βιτρίνα καταστήματος ενόψει Black Friday
Newsit logo
Newsit logo