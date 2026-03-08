Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος: Έως 30 λεπτά ανά κιλοβατώρα οι αποκλίσεις στις τιμές για τα «πορτοκαλί»

Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια του 24ώρου, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και τα 30 λεπτά ανά κιλοβατώρα, καταγράφονται από την πρώτη περίοδο εφαρμογής των δυναμικών («πορτοκαλί») τιμολογίων για τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, το πιθανό όφελος από τα συγκεκριμένα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να είναι σημαντικό για όσες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν την κατανάλωσή τους σε ώρες χαμηλών ή ακόμη και μηδενικών τιμών, περιορίζοντας τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος στις πιο ακριβές ώρες της ημέρας.

Όσοι επίσης δεν έχουν αυτή την ευελιξία μεταφοράς των φορτίων κινδυνεύουν να επωμιστούν υψηλότερες χρεώσεις, εφόσον επιλέξουν τη δυναμική τιμολόγηση. Πρακτικά, για να έχει νόημα η επιλογή δυναμικού τιμολογίου, θα πρέπει το όφελος που προκύπτει από τις ώρες χαμηλής χρέωσης να υπερβαίνει το κόστος από τις υψηλότερες χρεώσεις τις υπόλοιπες ώρες του 24ώρου.

Τα ίδια ισχύουν και για τα νοικοκυριά, για τα οποία η δυναμική τιμολόγηση -σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο- θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου. Πάντως, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς τα σταθερά («μπλε») τιμολόγια εξακολουθούν να προσελκύουν το ενδιαφέρον της πλειονότητας των καταναλωτών, ιδίως αυτήν την περίοδο που η αβεβαιότητα έχει αυξηθεί και οι διεθνείς τιμές των ενεργειακών προϊόντων αυξάνονται. Υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση για την εφαρμογή δυναμικού τιμολογίου είναι η ύπαρξη «έξυπνου» μετρητή κατανάλωσης στο νοικοκυριό ή την επιχείρηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, έξυπνοι μετρητές έχουν εγκατασταθεί σε 1,4 εκατ. παροχές (νοικοκυριά και επιχειρήσεις).

Σύμφωνα με το ίδιο πλαίσιο, η Τελική Τιμή Προμήθειας για τα δυναμικά τιμολόγια ανά ώρα της επόμενης ημέρας ανακοινώνεται το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας, ώστε οι καταναλωτές που θα επιλέξουν το δυναμικό τιμολόγιο να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν έγκαιρα τις καταναλώσεις τους.

Επιπλέον, ως προς την έγκαιρη ενημέρωση, οι Προμηθευτές θα ειδοποιούν με ALERT το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας τους πελάτες τους, μέσω μηνύματος SMS ή/και Viber σε περίπτωση επικείμενης αύξησης για κάποιο διάστημα της επόμενης ημέρας της Τελικής Τιμής Προμήθειας υψηλότερα από τα 180€/MWh για οποιαδήποτε ώρα της (επόμενης) ημέρας κατανάλωσης.

Σύμφωνα με σχετικά παραδείγματα που επεξεργάστηκε το ΥΠΕΝ: