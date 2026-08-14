Τουρισμός για Όλους 2026: Μέχρι 21 Αυγούστου οι αιτήσεις – Τα εισοδηματικά κριτήρια

Συνεχίζονται οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027», το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Από τις 10 Αυγούστου, η υποβολή αιτήσεων στη πλατφόρμα του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» είναι διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΜ, ενώ η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59.

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Οι αιτήσεις υποβάλλονται:

Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με τη χρήση κωδικών Taxisnet.

Με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού, το νέο, αναβαθμισμένο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του υπουργείου για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, τη διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο, καθώς και την ενίσχυση της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής.

Το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι αυξημένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους.

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Το πρόγραμμα αποκτά ισχυρότερο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης.

-Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ.

-Για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

-Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα τέκνα, χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό των δυνητικά ωφελούμενων.

-Επιπλέον, οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο.

Για πρώτη φορά, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ≥67%) και οι οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:

Η α’ φάση έως τις 30 Ιουνίου 2027

Η β’ φάση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Σημειώνεται πως στη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας (κλήρωση Αυγούστου 2026).

Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής και ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων παρέχονται και μέσω του Γραφείου Υποστήριξης του Προγράμματος, καθημερινά από τις 09:00 έως τις 17:00 στο τηλέφωνο 210 2150231.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με Φορέα Υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.