Αγροτικές ενισχύσεις: Τρεις «καυτές» προθεσμίες τον Αύγουστο για de minimis και επιδότηση στα λιπάσματα

Τρεις προθεσμίες μέσα στον Αύγουστο πρέπει να προσέξουν οι αγρότες που διεκδικούν αγροτικές ενισχύσεις για ζημιές στην παραγωγή ή για την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγοράς λιπασμάτων.

Οι αγροτικές ενισχύσεις αφορούν διαφορετικές κατηγορίες παραγωγών, έχουν ξεχωριστές προϋποθέσεις και συνδέονται με προθεσμίες στις 18, στις 21 και στις 31 Αυγούστου, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους αγρότες τόσο στα παραστατικά όσο και στην εγγραφή τους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

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Έως τις 18 Αυγούστου τα de minimis των 24,6 εκατ. ευρώ

Η πρώτη προθεσμία λήγει στις 18 Αυγούστου και αφορά την υποβολή αιτήσεων για κρατικές ενισχύσεις de minimis συνολικού ύψους έως 24,65 εκατ. ευρώ.

Η ενίσχυση καλύπτει τρεις βασικές ομάδες παραγωγών, τους καλλιεργητές ρυζιού που υπέστησαν ζημιές από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες του 2025, παραγωγούς συγκεκριμένων καλλιεργειών που επλήγησαν από τον παγετό του 2021 χωρίς να έχουν αποζημιωθεί και αγρότες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που αντιμετώπισαν προβλήματα λειψυδρίας το 2025.

Για το ρύζι, δικαιούχοι είναι παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα που είχαν δηλώσει τουλάχιστον ένα στρέμμα καλλιέργειας. Η ενίσχυση φτάνει τα 70 ευρώ ανά στρέμμα για τους επαγγελματίες αγρότες και περιορίζεται στα 35 ευρώ για τους υπόλοιπους δικαιούχους.

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Στην περίπτωση του παγετού του 2021 εντάσσονται παραγωγοί από 15 Περιφερειακές Ενότητες, μεταξύ των οποίων η Λάρισα, η Πέλλα, η Ημαθία, οι Σέρρες, η Φλώρινα, η Κοζάνη, η Καστοριά, η Αρκαδία, η Αχαΐα και η Κορινθία. Βασική προϋπόθεση είναι να είχε καταγραφεί μείωση της παραγωγής μεγαλύτερη του 30% και να μην είχε καταβληθεί άλλη αποζημίωση για την ίδια ζημιά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο myBusinessSupport της ΑΑΔΕ με τους κωδικούς TAXISnet. Απαραίτητος είναι και ο δηλωμένος, επικαιροποιημένος λογαριασμός IBAN στο myAADE. Οι επαγγελματίες αγρότες λαμβάνουν το 100% του ποσού που προκύπτει, ενώ οι υπόλοιποι το 50%, με συνολικό όριο de minimis τις 50.000 ευρώ ανά ενιαία επιχείρηση σε περίοδο τριών ετών.

Επιδότηση 15% για τα λιπάσματα

Η δεύτερη προθεσμία λήγει στις 21 Αυγούστου και αφορά την ενίσχυση για την αγορά λιπασμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 41 εκατ. ευρώ.

Η επιδότηση αντιστοιχεί στο 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών, με ανώτατο ποσό τις 50.000 ευρώ ανά αγροτική επιχείρηση. Στον συγκεκριμένο κύκλο εντάσσονται τιμολόγια που εκδόθηκαν από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος εγγράφηκε στο ΜΑΑΕ από την 1η έως την 31η Ιουλίου.

Η αίτηση υποβάλλεται επίσης στο myBusinessSupport, ενώ η πληρωμή αυτού του κύκλου έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου.

Η κρίσιμη ημερομηνία της 31ης Αυγούστου

Ξεχωριστή προσοχή χρειάζεται η 31η Αυγούστου για όσους πραγματοποίησαν ή θα πραγματοποιήσουν αγορές λιπασμάτων από την 1η Ιουλίου έως το τέλος του μήνα.

Τα σχετικά τιμολόγια πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 31 Αυγούστου, ενώ μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η εγγραφή του δικαιούχου στο ΜΑΑΕ. Οι αιτήσεις για αυτή την τελευταία περίοδο θα υποβληθούν από τις 7 έως τις 17 Σεπτεμβρίου.