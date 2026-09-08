Βήμα-βήμα η εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων από το ΥΠΕΝ – Πώς θα μειωθεί η λιανική τιμή ρεύματος κατά 30%

Βήμα-βήμα τη διαδικασία που θα οδηγήσει σε μείωση της λιανικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% σε μια τριετία και τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Σταύρος Παπασταύρου στο ΥΠΕΝ μαζί με τον υφυπουργό, Νίκο Τσάφο, έγινε εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μια συγκυρία που οι τιμές του πετρελαίου καλπάζουν, με το Brent στα 100 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο στα 75 ευρώ/MWh και τις τιμές βενζίνης και diesel να εδραιώνονται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο οι ανακοινώσεις έχουν ειδικό βάρος.

Το στρατηγικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια στοχεύει σε σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% την περίοδο 2027-2029. Το σχέδιο περιλαμβάνει:

επέκταση των ΑΠΕ,

ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων,

αποθήκευση ενέργειας και

προγράμματα εξοικονόμησης.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων είναι η μείωση κατά 50% από τον Ιανουάριο του 2027 των χρεώσεων ΥΚΩ στους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, περιορίζοντας ένα από τα επιμέρους κόστη που επιβαρύνουν τον τελικό λογαριασμό των νοικοκυριών. Ανακοινώθηκε επίσης ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης μπαταριών ύψους 200 εκατ. ευρώ για τα έτη 2027-2028 ενώ σημαντικός είναι και ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ που υλοποιεί επενδυτικό πλάνο άνω των 6 δισ. ευρώ ενισχύοντας τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχέδιο μόνιμων αλλαγών

Σύμφωνα με τον Σταύρο Παπασταύρου το σχέδιο είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μόνιμων αλλαγών που θα αντιμετωπίσουν το ενεργειακό κόστος βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο. «Χτίζουμε ένα ανάχωμα στη διεθνή αναταραχή», τόνισε και μίλησε μεταξύ άλλων για ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας, όπου καθένας θα μπορεί να παράγει την ενέργεια που καταναλώνει.

Έχει τριπλασιαστεί, όπως είπε, η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ, στα 18 GW και είμαστε τρίτοι στον κόσμο σε διείσδυση στα φωτοβολταϊκά και ένατοι στα αιολικά ενώ με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο (EXΠ) έχουμε πια τα θεμέλια να γνωρίζουμε με ποιο σχεδιασμό θα προχωρήσουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Από το 2025 η χώρα εγκαταλείπει σταθερά τον ακριβό λιγνίτη (-92% έναντι του 2025 ως προς τη συμμετοχή στο ενεργειακό μίγμα). Σε συνδυασμό με τον τριπλασιασμό των ΑΠΕ είμαστε καθαρός εξαγωγέας στο ρεύμα και φέτος έχουμε σχεδόν διπλασιάσει τις εξαγωγές σε σχέση με το 2025.

Στην ηλεκτρική ενέργεια η χώρα έχει εμπορικό πλεόνασμα που μεταφράζεται σε 1 δισ. ευρώ.

Από το 2019 υπάρχει μια συστηματική επένδυση στα δίκτυα, σύμφωνα με τον Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος αναφορικά με τις τρέχουσες τιμές ενέργειας σημείωσε ότι φέτος η χώρα μας έχει μια από τις χαμηλότερες τιμές ενέργειας της ΕΕ στη χονδρική. Το β’ εξάμηνο του 2025 σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ ήμασταν στο -18% στους οικιακούς καταναλωτές αλλά και στο +1% με όρους αγοραστικής δύναμης.

Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τις εξής χρεώσεις:

τιμή χονδρικής

ευστάθεια συστήματος

χρεώσεις συστήματος

απώλειες δικτύου

επιδοτήσεις ΑΠΕ

στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και νησιωτικών περιοχών (ΥΚΩ)

προμήθεια

φόρους

σύνολο=237,8 ευρώ/MWh (β’ εξάμηνο, Eurostat)

Όπως αναφέρθηκε, ο ανταγωνισμός στην αγορά εντείνεται, με σταδιακή μετατόπιση των καταναλωτών σε σταθερά τιμολόγια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ωρίμανσης της αγοράς θεωρείται το νέο ανταγωνιστικό σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

5 δισ. ευρώ για τη μείωση του κόστους

Προβλέπεται να κατευθυνθούν 5 δισ. ευρώ στη μείωση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος. Θα προέλθουν από:

το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο (2,1 δισ. ευρώ),

(2,1 δισ. ευρώ), το Ταμείο για τα Νησιά (2,3 δισ. ευρώ) και

(2,3 δισ. ευρώ) και τη Ρήτρα Διαφυγής (πάνω από 600 εκατ. ευρώ).

Επένδυση στις ΑΠΕ

«Συνεχίζουμε να επενδύουμε στις ΑΠΕ», τόνισε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος υπογραμμίζοντας ότι αυτός είναι ο βασικός στόχος για μείωση των τιμών χονδρικής. Οι ακριβές τιμές προέρχονται κυρίως τις ώρες χωρίς ηλιοφάνεια. Εκεί θα παίξει καθοριστικό ρόλο η επένδυση στην αποθήκευση.

Επενδύσεις αποθήκευσης

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό η χώρα επισπεύδει τις επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας. Αξιοποιούνται 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και 200 εκατ. ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής.

Διασυνδέσεις

Η επένδυση στις διασυνδέσεις είναι ένας σημαντικός πυλώνας, με ενίσχυση από ευρωπαϊκά κονδύλια και προώθηση μικρών ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ίδια χρήση.

Ρευματοκλοπές

Στόχος είναι επίσης η μείωση των ρευματοκλοπών και ο περιορισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών με λύσεις που θα προσφέρουν ευελιξία στην κατανάλωση.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η εξοικονόμηση ενέργειας τίθεται στο επίκεντρο. Στόχος είναι η συνεχής προώθηση επενδύσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας τόσο από τα νοικοκυριά όσο και από τα δημόσια κτίρια.

Αυτοπαραγωγή

Στο επίκεντρο είναι επίσης ένα νέο πλαίσιο ώστε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να παράγουν και να αποθηκεύουν ρεύμα.