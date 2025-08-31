Χρηστικά

Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ 2025: Μέχρι πότε μπορείτε να τα εξαργυρώσετε

Από τη 1 Σεπτεμβρίου ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος και η δυνατότητα εξαργύρωσης των voucher
Φωτογραφία: iStock

Η υλοποίηση του προγράμματος επιταγών αγοράς (voucher) βιβλίων 2025 της ΔΥΠΑ ξεκινά από αύριο Δευτέρα (1.9.2025) και θα διαρκέσει έως τις 31.12.2025 όποτε οι δικαιούχοι μπορούν να εξαργυρώσουν τις επιταγές τους.

Σκοπός του προγράμματος της ΔΥΠΑ είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στον χώρο του βιβλίου.  Συνολικά έχουν εκδοθεί 150.000 vouchers αξίας 25 ευρώ το καθένα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ. Μία επιταγή μπορεί να ανταλλαχθεί για την αγορά περισσοτέρων του ενός βιβλίων.

Για την αγορά ενός βιβλίου, του οποίου η τιμή υπερβαίνει την αξία μίας επιταγής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι επιταγές του δικαιούχου και ωφελούμενων μελών του στην περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων υπερβαίνει το ύψος της επιταγής ή των επιταγών του δικαιούχου και των ωφελούμενων μελών του, την επιπλέον διαφορά υποχρεούται να καταβάλει ο ίδιος ο δικαιούχος κατά την αγορά του βιβλίου.

Στην περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων είναι χαμηλότερη από το ύψος της επιδότησης της επιταγής ή των επιταγών του δικαιούχου και των ωφελουμένων μελών αυτού, η επιδότηση που θα καταβάλλεται θα αντιστοιχεί στη χαμηλότερη αυτή τιμή.

