Βραχυχρόνια μίσθωση: Σε ισχύ το νέο καθεστώς για τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε 4 ημέρες – Όλες οι αλλαγές

Από 01.10.2025 τίθενται σε ισχύ οι νέες προδιαγραφές για τα ακίνητα που διατίθενται σε βραχυχρόνια μίσθωση. Οι νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Τουρισμού, αφορούν όλα τα ακίνητα με Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) στο Μητρώο της ΑΑΔΕ και στοχεύουν στην ασφάλεια και τη βασική ποιότητα φιλοξενίας στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις, από 01.10, τα ακίνητα πρέπει να είναι χώροι κύριας χρήσης, με νόμιμη άδεια ή τακτοποίηση. Στα υπνοδωμάτια απαιτείται φυσικός φωτισμός από ανοίγματα τουλάχιστον ίσα με το 10% του καθαρού εμβαδού και φυσικός αερισμός τουλάχιστον 5% του εμβαδού. Επιβάλλεται κλιματισμός στα υπνοδωμάτια (τύπου split ή φορητός). Εξαίρεση υπάρχει για ορεινές περιοχές από υψόμετρο 600 μ. και άνω.

Ποιους αφορά

Το νέο καθεστώς αφορά ιδιοκτήτες ή διαχειριστές που διαθέτουν κατοικίες ή διαμερίσματα σε πλατφόρμες τύπου Airbnb/Booking και είναι δηλωμένα στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ με ΑΜΑ. Η συμμόρφωση ελέγχεται τόσο για υφιστάμενες όσο και για νέες εγγραφές.

Τα ακίνητα οφείλουν να έχουν:

Aσφάλιση αστικής ευθύνης σε ισχύ για ζημιές ή ατυχήματα επισκεπτών.

Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) που βεβαιώνει ρελέ διαρροής/αντιηλεκτροπληξιακό.

Έναν φορητό πυροσβεστήρα (ξηρής σκόνης ή βάσης νερού) τουλάχιστον 6 κιλών ανά 100 τ.μ. μικτής επιφάνειας, αυτόνομους ανιχνευτές καπνού στα υπνοδωμάτια και στην κουζίνα, φωτιστικό ασφαλείας στις εξόδους και σήμανση διαφυγής.

Πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης από αδειοδοτημένες εταιρείες.

Φαρμακείο πρώτων βοηθειών με βασικά υλικά (οξυζενέ, ιωδιούχο διάλυμα, γάζες, επίδεσμοι, λευκοπλάστ, υδρογέλη εγκαυμάτων κ.ά.) και δίγλωσση επισήμανση «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ / FIRST AID KIT».

Κατάλογο τηλεφώνων πρώτης ανάγκης (112, 100, 199, 166, Κέντρο Δηλητηριάσεων, Λιμενικό, κ.λπ.) σε εμφανές σημείο.

Oι ιδιοκτήτες πρέπει να ελέγξουν τη νομιμότητα του χώρου (άδεια/τακτοποίηση), να κανονίσουν ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης, να ζητήσουν νέα ΥΔΕ όπου χρειάζεται, να προμηθευτούν πυροσβεστήρα κατάλληλης ικανότητας, ανιχνευτές καπνού και φωτισμό ασφαλείας, να κλείσουν ραντεβού για μυοκτονία/απεντόμωση και να οργανώσουν το φαρμακείο και την πινακίδα τηλεφώνων. Όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι σε ισχύ από 01.10.