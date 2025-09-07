Χρηστικά

Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΔΥΠΑ: Δημοσιεύτηκαν προσωρινοί πίνακες για προσλήψεις – Τι ισχύει για τις ενστάσεις

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ
Αναρτήθηκαν, την Τετάρτη (3.9.2025), οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών που έχουν οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (ΒΝΣ) της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2025 – 2026.

H ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσλαμβανομένων και αποκλειομένων υποψηφίων, που υπέβαλλαν αίτηση σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών ΔΥΠΑ έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη (4.9.2025) και θα διαρκέσει έως και το Σάββατο (13.9.2025).

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 50 ευρώ, που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων ΣΟΧ2-2025

Προσωρινός πίνακας επιλεγέντων ΣΟΧ2-2025

Προσωρινός πίνακας αποκλειωμένων ΣΟΧ2-2025

