Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Φινάλε με χαμηλές επιδόσεις – Πίεση στο λιανεμπόριο

Σήμερα (28.2.2026) ολοκληρώνεται η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων, δίνοντας στους καταναλωτές την τελευταία ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές. Τα καταστήματα, τόσο τα φυσικά όσο και τα ηλεκτρονικά, αναμένεται να κινηθούν σε αυξημένους ρυθμούς, καθώς πολλοί θα εκμεταλλευτούν τις τελικές προσφορές.

Κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων, οι τιμές σε είδη ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρονικών και οικιακού εξοπλισμού σημείωσαν σημαντικές μειώσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και πάνω από 50% ή 70%. Η τελευταία ημέρα θεωρείται παραδοσιακά από τις πιο «ισχυρές», καθώς πολλά καταστήματα προχωρούν σε πρόσθετες μειώσεις τιμών προκειμένου να εξαντλήσουν τα αποθέματά τους.

Ωστόσο, παρά τις σημαντικές εκπτώσεις και την αυξημένη κινητικότητα, η συνολική εικόνα της αγοράς δεν φαίνεται να ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των εμπόρων. Η κατανάλωση παρέμεινε συγκρατημένη, επηρεασμένη από το αυξημένο κόστος ζωής και τη μειωμένη αγοραστική δύναμη, με αποτέλεσμα οι προσφορές να μην μεταφραστούν σε ανάλογη αύξηση των πωλήσεων.

Πτώση τζίρου δήλωσε η πλειοψηφία των επιχειρήσεων

Από έρευνα που πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών για τις χειμερινές εκπτώσεις 2026 προκύπτει ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Αθήνα κατέγραψε πτώση στον τζίρο της κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, με την ανάγκη για θεσμικές παρεμβάσεις να αναδεικνύεται πλέον σε καθολικό αίτημα του εμπορικού κόσμου.

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα, σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (44,6%) είδαν τον τζίρο τους να μειώνεται πάνω από 21%, γεγονός που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους. Παράλληλα, το 43,2% των καταστημάτων ολοκλήρωσε την περίοδο των εκπτώσεων με υψηλά αποθέματα, της τάξης του 21% έως 30%, δεσμεύοντας πολύτιμα κεφάλαια που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη νέα εμπορική σεζόν.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το 99,8% των συμμετεχόντων εκτιμά πως η απελευθέρωση των προσφορών έχει αποδυναμώσει πλήρως τον θεσμό των εκπτώσεων, ενώ το 97,4% ζητά άμεση αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου (Ν. 4965/2022) και περιορισμό των προσφορών. Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, η αύξηση του λειτουργικού κόστους και ο αθέμιτος ανταγωνισμός συνθέτουν έναν «ασφυκτικό κλοιό» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Δεύτερη χρονιά πτώσης για το λιανεμπόριο

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ Σταύρο Καφούνη, το 2025 αποτέλεσε το δεύτερο συνεχόμενο έτος συρρίκνωσης για το λιανεμπόριο σε πραγματικούς όρους (-0,4%), επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες του κλάδου. Η πτώση του τζίρου πλήττει κυρίως τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με απώλειες έως 3,9%, γεγονός που θέτει σε δοκιμασία τη βιωσιμότητά τους. Την ίδια στιγμή, η αύξηση των πωλήσεων στις μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις απορροφάται σε σημαντικό βαθμό από το υψηλό λειτουργικό κόστος.

Η εικόνα αυτή συνδέεται άμεσα με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, ενώ τόσο η κατανάλωση όσο και τα έσοδα από τον τουρισμό κατευθύνονται κυρίως προς τον κλάδο των τροφίμων. Η αύξηση των κλειστών καταστημάτων και των ακάλυπτων επιταγών ενισχύει την εικόνα πίεσης στην αγορά, ενώ και οι πρώτοι μήνες του 2026 δεν δείχνουν σαφή σημάδια βελτίωσης.

Γι’ αυτούς τους λόγους, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, ζητά άμεσα μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και ρυθμίσεις οφειλών, καθώς και νέες πολιτικές που θα ενισχύσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη διασύνδεση του εμπορίου με άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας.

Το στοίχημα του φετινού τζίρου στις εκπτώσεις

Το μεγάλο στοίχημα για την αγορά παραμένει αν ο φετινός τζίρος θα καταφέρει να ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ της περσινής εκπτωτικής περιόδου. Οι επαγγελματίες εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, ωστόσο επισημαίνουν ότι η καταναλωτική κίνηση παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις, υπό την πίεση του αυξημένου κόστους ζωής και της οικονομικής αβεβαιότητας. Ο τελικός απολογισμός πάντως αναμένεται στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τους καταναλωτές να επωφεληθούν από τις προσφορές, πριν η αγορά επιστρέψει από αύριο σε κανονικούς ρυθμούς, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ήδη στις επόμενες περιόδους εκπτώσεων και προσφορών.