Χειμερινές εκπτώσεις από 12 Ιανουαρίου – Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Ασφαλείς αγορές και σημαντικές προσφορές στις χειμερινές εκπτώσεις
Οι χειμερινές εκπτώσεις κάνουν πρεμιέρα στις 12 Ιανουαρίου, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να επωφεληθούν από σημαντικές προσφορές έως τις 27 Φεβρουαρίου.

Η περίοδος των εκπτώσεων αποτελεί κάθε χρόνο ευκαιρία για αγορές σε είδη ένδυσης, υπόδησης και εποχικά προϊόντα σε μειωμένες τιμές, προσφέροντας μια «ανάσα» στον προϋπολογισμό των καταναλωτών.

Η συμμετοχή των καταστημάτων είναι προαιρετική, αλλά όσοι επιλέγουν να συμμετάσχουν πρέπει να τηρούν κανόνες διαφάνειας, όπως η σωστή αναγραφή αρχικής και τελικής τιμής και η αποφυγή παραπλανητικών προσφορών.

Παράλληλα, συνεχίζει να ισχύει πλήρως το πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή, που καλύπτει ελαττωματικά προϊόντα, ψευδείς τιμές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

