Χειμερινές εκπτώσεις από 12 Ιανουαρίου – Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Οι χειμερινές εκπτώσεις κάνουν πρεμιέρα στις 12 Ιανουαρίου, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να επωφεληθούν από σημαντικές προσφορές έως τις 27 Φεβρουαρίου.

Η περίοδος των εκπτώσεων αποτελεί κάθε χρόνο ευκαιρία για αγορές σε είδη ένδυσης, υπόδησης και εποχικά προϊόντα σε μειωμένες τιμές, προσφέροντας μια «ανάσα» στον προϋπολογισμό των καταναλωτών.

Η συμμετοχή των καταστημάτων είναι προαιρετική, αλλά όσοι επιλέγουν να συμμετάσχουν πρέπει να τηρούν κανόνες διαφάνειας, όπως η σωστή αναγραφή αρχικής και τελικής τιμής και η αποφυγή παραπλανητικών προσφορών.

Παράλληλα, συνεχίζει να ισχύει πλήρως το πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή, που καλύπτει ελαττωματικά προϊόντα, ψευδείς τιμές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.