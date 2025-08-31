Χρηστικά

Yπουργείο Ανάπτυξης: Καμία ανατίμηση στα σχολικά είδη, αναμένουμε ελαφρές μειώσεις

Τι δήλωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Σωτήρης Αναγνωστόπουλος για τις αυξήσεις τιμών
Σχολικά είδη σε βιβλιοπωλείο της Αθήνας.
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

«Θα πρέπει οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι αυτή την χρονιά δεν θα έχουμε καθόλου ανατιμήσεις στα σχολικά προϊόντα» τόνισε σήμερα (31.8.2025) ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, σύμφωνα με το ertnews.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Μάλιστα, περιμένουμε και κάποιες ελαφρές μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρξουν ανατιμήσεις. Χρειάζεται όμως παρ’ όλα αυτά, μια πάρα πολύ καλή έρευνα αγοράς από τους ίδιους τους καταναλωτές, διότι η έρευνα αγοράς είναι αυτή που διασφαλίζει ότι τα έξοδα που θα κάνουμε για το σχολείο, για τα σχολικά προϊόντα, θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερα με τη δυνατή καλύτερη ποιότητα.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλα τα κανάλια, είτε τα φυσικά καταστήματα είτε και το διαδίκτυο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και χρήσιμο για συγκρίσεις μεταξύ προϊόντων. Οπότε, αν χρησιμοποιήσουν μηχανές αναζήτησης, οι καταναλωτές θα δουν πολύ εύκολα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κλίμακα τιμών σε όλα τα προϊόντα. Σχολικές τσάντες, μολύβια, στυλό και φθηνότερα και ακριβότερα. Και ο καθένας μπορεί να επιλέξει αυτό που ο ίδιος επιθυμεί».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά τη συνάντηση που είχε την περασμένη εβδομάδα με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, δήλωσε: «Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις τιμές των σχολικών ειδών. Ύστερα από συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024. Είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη που ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Συνεχίζουμε την ίδια προσπάθεια με νέες πρωτοβουλίες, ελέγχους στην αγορά και νέα μέτρα που θα ανακοινώσουμε για το σύνολο των βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης το επόμενο διάστημα, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους ζωής και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι ισχύει με το 13ωρο και τις προσλήψεις εξπρές – Όλες οι βασικές αλλαγές
Η στήριξη των εργαζομένων μέσω της θωράκισης των δικαιωμάτων τους και η ενίσχυση της εργασιακής τους ασφάλειας είναι στις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης μέσω του νέου νομοσχεδίου
Business people working at desk. Male and female professionals are sitting by windows. Colleagues are sitting in textile industry. 6
Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου στο Δημόσιο
Με το Μέρος Α’ του σχέδιου νόμου του Υπουργείο Εσωτερικών, τίθεται το νέο θεσμικό πλαίσιο για την απονομή της Πειθαρχικής Δικαιοσύνης στη δημόσια διοίκηση
Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος μιλάει στην Ολομέλεια της Βουλής, στη μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις» 5
Newsit logo
Newsit logo